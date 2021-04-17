鍾國斌稱禁煽惑投白票或引反效果　羅健熙斥政府為面子修例

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-17 11:25

中央修改香港選舉制度，政府日前向立法會提交《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，加入新罪行禁止煽惑他人不投票或投白票的行為，違者最高可判監3年。 自由黨黨魁鍾國斌今（17日）在港台節目上表示，修例或帶來反效果，令市民反而會投白票，形容政府「好心做壞事」。民主黨主席羅健熙認為，政府禁止煽惑他人投白票「非常無謂」，因香港選舉不設最低投票率，即使白票總數多於有效票數，也不會影響選舉結果，質疑政府是出於面子問題修例。

鍾國斌稱，經過去年民主派初選，予人感覺是有組織地透過爭取「35+」影響政權後，相信政府修例禁煽惑他人投白票，是為防範有類似情況出現，但他認為修例或帶來反效果，反而刺激市民投白票，形容政府「好心做壞事」。

羅健熙認為政府此舉「十分無謂」，因香港選舉不設最低投票率，即使白票數目比有效得票數多，也不會影響當選結果，不明白政府加入新罪行的理據，估計政府是出於面子問題，擔心屆時白票數過多，影響選舉認受性。羅健熙相信加入新罪行一定會出現反效果，「連呢啲都要管，大家反應好強烈」。

自由黨料參與直選機會微 羅健熙認為重新劃區影響不大

修例後地區直選5大選區，將重新劃分為10個選區，當中民主派區選大勝的沙田及黃大仙區被「一分為二」，列入不同選區。鍾國斌料自由黨參與直選的機會不大，因地區工作紮實的政黨才有機會勝出。



民主黨主席羅健熙指，選區劃界方式予人「夾硬」將民主派表現較好選區「劏開」的觀感，但估計對選舉結果沒有太大影響，若有民主派參選立法會，料10個地區直選中，建制派和民主派將各佔一席位，因票數在雙議席單票制下的影響較微。

羅健熙認為新制度下政黨競爭將減少，變相政黨向市民問責的意慾亦減少，「民主派建制派決定擺邊個人喺度都會贏，點解仲要聽市民聲音?」他指，目前無法交代民主派會否參選，派內仍要商討及思考未來民主路如何走下去，歡迎民主派有不同想法。

鍾國斌反駁指，市民投票選出議員，是期望議員進入議會為市民發聲、為社會服務，質疑只要議員按市民意願，提出合理、正常的建議，為何市民需要議員問責，「除非選你入去就係要搞野，你搞得唔夠、做得唔夠爆就要你問責。」

▼選舉修例草案重點▼

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羅健熙：會研究有否方法在不乞求下取得人大政協提名

民主黨前主席劉慧卿曾稱要向選委會5個界別爭取提名是屈辱，被特首林鄭月娥不點名批評「說這句話的人，根本不理解選舉和民主的精神」。

羅健熙說，「林鄭月娥參與直選先同卿姐比較呢啲野啦」，並稱第5界別選委（人大政協及全國性團體香港代表）被中央影響機會非常高，該黨會研究有沒有方法，在不乞求的情況下，取得該界別提名。

鍾國斌認為，參選者的「面皮要夠厚」，參選過程必定遇到不同面色，或有人很冷淡，又指建制派選委很多人非常開明，希望讓不同聲音進入議會，不是說所有建制派都由中央控制，很多人大政協與民主派元老都「好老友」。