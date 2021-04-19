政圈風聲︱建制「上流」機會增　年輕一代謀攻立會　福建幫擬出戰

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-19 07:00

北京出手改革香港選舉制度，全面改寫立法會選舉及選委會選舉的玩法，其中立法會由70席增至90席，由選委會產生的議席多達40席，建制派「上流」機會大增。 同鄉社團在選委會勢力急漲，據聞各大愛國社團都有意派人染指立法會，其中福建社團聯會副主席兼秘書長施榮忻，成為潛在出戰人選。

▼選舉修例草案重點▼

+ 2 + 2 + 2

愛國社團由「抬轎」變參選

選舉改制前，立法會議席僧多粥少，不少年輕建制派人士即使在地區實幹多年，亦未必有機會出戰立會，惟來屆立法會大增至90席，選委會產生的議席達40席，同鄉社團、基層社團、分區委員會等由建制主導的團體組織，將在選委會佔一定比例，不少建制新生代視之為「上流」好機會。

愛國社團以往「抬轎」居多，為傳統建制政黨動員選民投票，但現時同鄉社團「升呢」，更希望親自披甲上陣，參選立法會分一杯羹。其中影響力數一數二的福建社團聯會，有傳副主席施榮忻有機會出戰選委會界別。施榮祈是前全國政協、著名書法家施子清之子，施家在政壇非常活躍，其中二哥施榮懷便是全國政協專委會副主任。

有建制中人指，「福建幫」在政界地位不容忽視，以往較集中擔任港區人大代表、全國政協委員會，如今選舉大改制，應把握機會進入立法會，擴大發聲渠道。

傳楊全盛捲土重來：言之尚早

今次選舉改制，多個專業界別取消個人票，包括屬民主派票倉的資訊科技界（改名為創新科技界），為建制派出戰掃清障礙。2016年曾出戰資訊科技界選舉落敗的電競總會創會會長楊全盛，近期頻頻曝光，業界有傳他將捲土重來參選。



楊全盛接受《香港01》查詢時表示，目前談是否參選屬言之尚早，須待九月選委會改選後，才決定參選立法會的意向，但強調自己願意在不同崗位服務。他指，科技創新界較過往變動頗大，涵蓋範圍較闊，不同籌疇也要「熟書」。

據了解日前中華出入口商會舉行會董會，敲定由黃定光繼續出戰進出口界。（資料圖片）

七旬黃定光擬再角逐連任

建制新一代希望「上流」，但部分老將卻未必願退，據聞中華出入口商會早前舉行會董會，敲定由人稱「象哥」、年逾七十的黃定光繼續出戰進出口界，而原本「接棒」的全國政協委員黃英豪，很大機會轉戰選委會界別。有「中出」成員指，「象哥」過往多次揚言退休，最後都改口「再坐一會」，既然對方想繼續留守立法會，只能說：「由佢」。