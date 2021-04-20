鄧忍光：資審會裁決提名後　直接於憲報公布有效提名　彰顯權威性

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-20 12:52

立法會今早(20日) 繼續就《完善選舉制度綜合修訂條例草案》召開會議，審議條文。有議員關注，特首林鄭月娥早前表示將在資格審查委員會中加入社會人士，問及局方會否修訂有關條文。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，局方會修訂有關條文，並在資審會組成後，向中央政府備案。 鄧忍光又指，在資審會就提名作出裁決，完成所有程序後，將會以資審委而非選舉主任的名義，在憲報公布所有的有效提名，從而體現資審委的權威性。

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選委投票後被DQ 選票仍有效

民建聯張國鈞關注，若律政司就某選委的資格提出訴訟，若有關選委獲法庭解除暫停選委職務，該選委在被裁定喪失資格前所作的提名及投票是否有效，對選舉有效性有否影響。

律政司署理律政專員梅基發表示，可參考立法會條例，若有議員曾投票，不會因議員身份出現問題導致投票無效，稍後會補充資料。張國鈞強調，要引入相關條文處理，防止選舉有效性被質疑。

馬逢國問及，如何定義選委違反誓言內容。（李澤彤攝）

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國問及，如何界定選委違誓。鄧忍光強調，當局是按《基本法》第104條的條文，由律政司到原訟法庭，提出挑戰選委繼續留任資格。

鄧忍光又指，若有關選委要作上訴，需要在宣布決定的7日內提出，審裁官會在20日內有裁決，並在7日內公布，以便在提名期前完成相關程序。