取消對沖被質疑依賴積金易　羅致光：中央電子平台行政費最低

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-20 21:22

政府正就取消強積金對沖擬定相關法例，勞工及福利局局長羅致光今日（20日）在立法會一個委員會指，相關需要修改的法例共有10條，政府的目標是在下個立法年度提交有關草案。他解釋，由於草案涉及的細節很多，相信要開數個月法案委員會處理，不太可能在今屆立法會處理。 多名勞工界議員在會上質疑政府打算在2025年才落實取消對沖的時間太慢，問當局可否加快。羅智光回應指，當局要等「積金易」電子平台（eMPF）於2023年啟動兩年至全面運作後，才可落實整個對沖方案。他又提到，該平台較商界提出的基金池方案大減行政費用，不應低估平台的重要性。 羅致光又一併回應針落實取消對沖時間太遲的質疑。他指，政府在2018年答應取消對沖後一直工作至今天，因為有方案作政策定位後，仍有不少順藤摸瓜的過程，牽涉不少考慮因素，最終才完成有關的法律問題等，比如一些牽涉私隱等問題都要深入探討，強調相關工作需時，呼籲議員不要再以「拖」來形容有關工作。

原訂在2022年起分階段推行的「積金易」平台料於2023年開始運作。（資料圖片）

強積金平台發展速度 視乎僱主電子化過程

勞聯潘兆平在會上問，當局除了積金易平台外有否後備方案，亦問及當局要求僱主設立專項儲蓄戶口，違規者的罰款準則定義。羅致光回應指，罰則方面，主要採取平衡考慮，如專項儲蓄戶口設立的原意是希望當僱主大規模裁員時，要有足夠的現金流應付，以免破產，而為了確保僱主使用，才要設立罰則，惟罰款不能太重，例如超過有關強制儲蓄的款項本身，會適得其反。

工聯會郭偉强質疑，羅致光指積金易平台有時被指2025年運作，但財經事務及庫務局許正宇早前卻指2023年可以開始運作。羅致光回應解釋，該2023年是平台最快推行的時間，而2025年則是平台全面運作，因料推展過程需要兩年。郭偉强在會上追問可否加快有關過程，獲羅回應指，政府難以控制數碼化的速度，因為涉及不同僱主自行電子化的過程，他認為兩年已是相當緊密的時間表。

羅致光指不應低估「積金易」電子平台重要性

陸頌雄質疑指，認為當局取消對沖很大程度受制於積金易平台，有如「妹仔大過主人婆」，憂慮會否因為平台遇到的問題，導致對沖未能及早成事。羅表示，不應低估積金平台的重要性，現時因為沒有中央管理平台，所以處理強質金的成本很高，更直接影響了回報。他相信，如果有中央的電子平台，相關行政費將減至相當低；反之，如果因為取消對沖令行政費太貴，將影響到僱主，最終累及僱員。

邵家輝指，日後選舉改制後立法會多了40個選委議席，商界只有30個功能組別位置是軟弱無力。（資料圖片／張浩維攝）

邵家輝稱商界選舉改制後在立法會軟弱無力

民建聯周浩鼎在會上提出中小企對取消對沖的憂慮，羅致光回指，商界自行提出取消對沖的「基金池方案」，經計算後會令僱主負擔更大，反之專項儲蓄戶口已是最能減輕僱主負擔的方案。

自由黨邵家輝指，商界目前軟弱無力，批評政府將強積金對沖「搬龍門」，又稱商界並不同意方案，但日後在選舉改制後，多了40個選委議席，商界只有30個功能組別位置，將更加軟弱無力，「我哋得個講字，跟住叫佢哋喊囉」，質疑方案將考慮退休的問題轉嫁至商界。

羅致光指多次解釋後商界才了解方案 將加強解說

羅致光聽後回應指，推出取消對沖時2018年經濟真的不錯，又強調方案只是要求1%人工調整，而政府為商界推出了300多億元資助，並有25年適應，認為對營商環境的影響一點都不大。他又指，自己多次與商會見面後，發現多次解釋，例如解釋三次後，有關商界人士才終於了解方案，相信要繼續加強解說工作。