明日大嶼︱胡應湘撐填海：可統一發展基建　陳劍青撐優先拓棕地

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-23 21:31

「明日大嶼」願景相關前期研究的5.5億元撥款，去年底獲立法會財委會通過，現正進行招標，預計最快6月批出顧問合約。社會一直關注「明日大嶼」造價逾6,000億元，是否物有所值，亦有人質疑填海是否香港唯一增加土地的來源。 合和實業主席胡應湘認為，政府有責任讓市民住得舒服一點，認為「明日大嶼」有必要，因填海後可統一發展基建及道路，至於棕地則涉及多重業權問題，難以在短期內解決房屋問題。 本土研究社成員陳劍青則引述2018年的研究指，八成青年人反對「明日大嶼」，他認為政府應先考慮發展新界數千公頃的棕地，又提及政府在去年《財政預算案》中公布物色8幅的棕地群，已合共可提供逾兩萬伙公營房屋單位。

胡應湘在港台節目《視點31》上強調，若現時不填海，就永遠不能解決香港的住屋問題。他指出，現時香港有700多萬人，居住環境為全世界第二差，亦有很多劏房出現，認為填海可以新增土地，配合新基建及交通，長遠可解決嚴峻的房屋問題。

陳劍青則認為，香港「一定唔係唔夠地」，認為現存土地可容到2047年，土地是「分配問題，唔係供應問題」。他強調，自己原則上不反對填海，但認為應先發展現有的新界棕地，並建議可運用《收回土地條例》以作建屋。