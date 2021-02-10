馬道立退休後首受訪　對保守派標籤感懷疑　判案非為達受歡迎結果

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-10 16:22

終審法院前首席法官馬道立上月退休，他接受香港律師會期刊《香港律師》訪問時表示，一直對「保守派」或「自由派」等對法官的標籤持懷疑態度，指這些標籤帶有政治色彩，往往是由案件的判決而來，判政府勝訴被稱「保守派」或判敗訴被稱「自由派」。他強調，法官是根據法律、法律原則和法律精神作出判決，沒有考慮其他因素的餘地，遑論加入個人特質。 馬道立認為，司法獨立與人大常委會解釋《基本法》的權力兩者並非不可並存，指人大常委會根據《基本法》，有權對《基本法》的條文作出權威性解釋；本港法院有責任落實，而這不會影響司法獨立。

對於有人質疑判決偏頗、香港沒有法治，馬道立指人們應該反思為何會有此想法，不應只因不滿判決結果。（資料圖片／梁鵬威攝）

馬道立在訪問中被問到，他10年前上任時被視為「保守派」法官而令人擔心，已接任首席法官的張舉能現時亦有類似情況。馬官指，很多人喜歡標籤法官，尤其是律師和學者，提到自己在2010年出任終審法院首席法官時，的確被形容為「保守派」，因為他在上訴法庭審理一些備受矚目的案件時判政府勝訴，並曾在執業期間，在多宗公法案件中代表政府一方。

馬道立在告別致辭中寄語張舉能秉持原則，被問到自己任內的原則是甚麼時，馬官回應指，其首要原則是緊遵出任法官時作出的司法誓言，形容它是以莊嚴的形式概括了法治的含義。他強調誓詞不僅是形式，而是界定了法官職責的本質。

法院工作一定不能被政治化

馬道立又指，認為自1997年回歸以來，對司法界影響最顯著的變化之一，是社會大眾對法律和法院工作的關注，而公眾關注更在過去十年日益增加。他認為這是健康的趨勢，強調社會大眾嘗試理解法治的概念和法律體系很重要，因為法律是賴以安居謀生的社會重要一環。他又指，正確地理解法律和法治，避免扭曲，也很重要。他引述前任首席法官李國能及繼任的張舉能表示，法院的工作一定不能被政治化。

他強調，法庭判案只應根據法律、法律原則和法律精神來判決，絕無其他；案件判決不是為得出受歡迎或在政治上可接受的結果。