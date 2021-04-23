股票印花稅增三成　張華峰提修正案設一年「日落條款」遭否決

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-23 15:20

立法會《2021年收入（印花稅）條例草案》委員會今（23日）召開會議，審議將股票印花稅由0.1%增加至0.13%的措施。經民聯金融服務界議員張華峰提出修正案，要求增設為期一年的「日落條款」，待疫情退卻後，將股票印花稅降回0.1%的水平，並建議只單邊增加賣方的印花稅，買方維持不變。 財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，今次調整稅率考慮到經濟、政府財政及市場情況，已在增加庫房收入及持續發展金融市場中取得平衡，不支持增設「日落條例」。最終張華峰的修正案支持、反對及棄權票各有4票，未獲通過。

張華峰稱，業界擔憂增加印花稅會成為政府長期政策，建議增設「日落條例」，為期一年，待疫情退卻、經濟恢復增長後，回復股票印花稅0.1%的水平。他亦提出只單邊增加賣方的印花稅，認為可減少增加印花稅對市場的衝擊。

另外他建議，將新稅率的生效日期，由今年8月1日延至明年1月1日，讓業界有充足時間改變投資策略。

政府不支持增設「日落條款」

陳浩濂回應指，政府面對與日俱進公共財政壓力，必須控制開支及增加收入，今次調整稅率已平衡庫房收入及持續發展金融市場，考慮到經濟、政府財政及市場情況，因此不支持增設「日落條款」。

他續指，增加股票印花稅的主要目的為增加財政收入，若只收到單邊稅制，政府預期的額外收入將減半，不符合政策原意，亦會影響到市場生態。他說，政府定於8月1日實施新稅率，已考慮到立法程序及業界調整時間等方面。

工聯會陸頌雄表示，大力支持政府增加股票印花稅，指股票非生活必需品，買股票的人本身擁有一定資產，認為增加股票印花稅對民生及各行各業的影響最小，屬微不足道的支出，「唔會入肉」，亦能體現「能者多付」的原則，表明反對張華峰的修正案。

民建聯蔣麗芸則認為張華峰的修正案值得考慮，批評政府未有向富人開刀，仍豁免私募基金利得稅。她稱，香港有三分之一成年人是股民，若不論賺蝕也須繳交更多稅，等同加重中產市民承擔。