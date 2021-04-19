港專伙咖啡店辦大灣區實習　25歲港男赴深圳學沖咖啡冀贏獎金開店

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-19 13:49

本地疫情反覆，港人目前前往深圳，仍要隔離14日，有連鎖咖啡店聯同港專學院，舉辦大灣區實習計劃，逾20名參加者今日（19日）出發到深圳。 參加者之一、25歲趙先生打算創業開咖啡店，期望透過計劃吸收經驗，稱大學期間曾到內地交流，不擔心難以適應深圳生活，冀勝出比賽，以100萬人民幣創業獎金開設咖啡店。

逾20位參加者今日（19日）到深圳進行實習，料培訓維期約兩個月。（鄭子峰攝）

華潤旗下的 Pacific Coffee和港專學院，合辦大灣區實習培訓，今日安排逾20位學員到深圳進行實習，維期約兩個月。

大學修讀市場系現年25歲的趙先生是參加者之一，畢業後從事廣告業，辭職後打算偕朋友創業開咖啡店，剛好知悉相關計劃「學下啲嘢，運用計劃資源」；他又指，網上雖有免費資源學習創業，但卻欠缺實戰機會。

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冀透過計劃學習舖面運作、後台管理

趙認為，計劃類似管理培訓（MT Program），可學到舖面運作流程、後台管理等。他指，市面上較多大灣區實習計劃，集中於創科行業，認為本港的飲食業初創計劃較罕有期望勝出比賽，贏得100萬元獎金。

他說，出發前心情興奮，大學期間曾到內地實習，故適應方面不太擔心，後而準備了大量零食，渡過14日檢疫期。

今年25歲的趙先生冀勝出比賽，以100萬人民幣創業獎金開設咖啡店。（鄭子峰攝）

另一名參加者，30歲的自由工作者Sam指，認為沖咖啡、拉花「有型」，期望透過計劃學習，亦不太擔心疫情，「香港好似嚴重啲」。過去曾到過澳門、上海、美國工作，不擔心在內地生活難以適應。

兩個月合共1.9萬元實習津貼

華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然指，疫情下籌辦過程艱難，學員在課程中不只學沖咖啡，亦會了解內地會計制度、工作環境，兩個月共獲1.9萬港元津貼。

華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然指，疫情下籌辦過程艱難。（鄭子峰攝）

至於勝出比賽的兩組，各自可以獲得100萬人民幣創業基金。李期望，年青人不要認為大灣區只提供創科就業機會，「沖到一杯好咖啡都有好market」，強調內地市場高度競爭。

800人爭30個位

港專學院校長陳卓禧指，計劃對像是35歲以下港人，共接獲800個報名，直言反應超出預期，最終經3輪面試後，選出30名入圍者。雖然本港疫情未「清零」，陳直言疫情反覆，不受控制，「如被動清零才做，基本上無法做」，期望透過「藍天通道」計劃，恢復兩地實習機會。

港專學院校長陳卓禧指，計劃接獲800個報名，直言反應超出預期，最終選出30名入圍者。（鄭子峰攝）

陳說，已同內地單位研究，門對門接載過關，做檢測、酒店都已安排，又指14日檢疫不應浪費 ，安排了線上、網上活動。他亦指，港專一直有同內地單位、不同行業，探討交流、實習安排。