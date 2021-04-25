何濼生：移民英國不會讓小孩更快樂　真正需要培養是「精神資本」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-25 12:55

香港再現移民潮，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生今日（25日）於港台節目《給香港的信》中表示，移民英國不會讓家中小朋友更快樂，因英國生活環境也令當地小童大感不滿。他認為，港人適應能力從來很強，只要適當培養放鬆的能力就可。

引研究指英國小童幸福感屬歐洲低位

何濼生指，自己由2006年開始研究「快樂感」議題，2008年金融海嘯後發現香港人有很強的心理適應能力。現時有大量證據指出，心態可帶來快樂，而心態是可以訓練的，只要有機會，人人都可以選擇快樂，義務工作也可帶來幸福感。他指快樂其中一個重要因素，是放棄一些個人的執著，如傲慢、嫉妒、仇恨、偏見等。

他又引述香港小童群益會一份研究報告指，本港兒童的幸福感已降至5年來的最低位；可是英國《美好童年報告2020》（2020 Good Childhood Report）同樣提到，英國10至15歲兒童的平均生活幸福感持續下降，當中15歲兒童幸福感、對生活狀況的滿意度最低，英國的狀況亦屬全歐洲最差。

何濼生認為，移民英國不會令孩子更快樂，真正需要做的，是培養讓自己和孩子放鬆的能力，好好培養「精神資本」（mental capital）。