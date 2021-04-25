遭中聯辦嚴斥為暴力洗地　夏博義：願晤中聯辦釋誤會　CY再促辭職

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-25 23:20

大律師公會主席夏博義（Paul Harris）日前接受傳媒訪問，質疑「8.18」及「8.31」案判刑過重，指若人民無法透過和平示威宣洩民怨，或會轉向使用暴力。 中聯辦今日（25日）發聲明，批評夏博義散佈歪曲言論，公然為違法者張目、為暴力者開脫、對執法者抹黑、對司法者施壓，稱其顛倒是非的惡劣言辭，已引發香港社會各界尤其是法律界人士的公憤。中聯辦指，若大律師公會繼續被夏博義「這種喪失職業操守的外國政客把持」，只會作繭自縛，「走上一條不歸路」。 夏博義回覆《香港01》查詢時表示，自己堅定擁護《基本法》及一國兩制，反對暴力行為，絕非「反華政客（Anti-China Politician）」，對於中聯辦對他的誤會感抱歉，盼雙方能有機會面對面澄清（I am sorry that the Liaison Office has been misinformed on this. I would welcome the opportunity of a face to face meeting to clarify matters.）。 全國政協副主席、前特首梁振英在社交網站發文，指中聯辦和網民沒有誤會夏博義，又說：「請夏博義學點中文，看看網民對他的痛罵」。

批夏博義以「和平示威」竭力粉飾非法本質

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、支聯會主席李卓人等9名民主派人士，因前年8月18日及31日非法集結案罪成，其中黎智英、李卓人涉兩案被判囚14月，李柱銘、吳靄儀、楊森等准緩刑。

中聯辦發言人表示，所有自由都有邊界，指黎智英等人組織或參與未經批准集結，明顯是挑戰警權、法律和秩序，犯罪事實清楚、證據確鑿，又稱法院的判決得到社會各界認同，多名案犯當庭認罪，「我們想請問夏博義，冤從何來？」

發言人批評，夏博義作為資深法律人士，無視修例風波期間大規模遊行示威後屢屢發生暴力事件的事實，反而用所謂「和平示威」竭力掩蓋和粉飾其非法本質，公然為違法者開脫，無理指責法院判決，抹黑攻擊特區政府和香港警方依法維護社會安寧的正義行為。

質疑公會縱容夏博義任主席

中聯辦批評，夏博義以愛爾蘭作例子是偷換概念、刻意誤導公眾及煽動民怨，其所作所為徹底喪失專業操守和職業良知，背離法治精神和法治原則，「夏博義既然將英國司法制度奉為圭臬，英國政府近期推動修改法案以加強警方管制示威的權力，其破壞雕像等紀念物的示威者最高可判處10年監禁，為何不見他批評英國剝奪人民『和平示威』的權利？」

發言人又重提夏博義多次要求修改《國安法》，批評對方「接二連三狂言」挑戰人大常委會權威，對抗香港法治和憲制秩序。發言人又指，夏博義是英國自由民主黨的黨員，服務的是英國政黨的利益，參選大律師公會主席時，涉嫌隱瞞自己英國牛津市議會議員的身份，「大律師公會不僅是一個專業團體，還承擔著多項法定職責，其主席當然應遵循『愛國者治港』的原則。夏博義這種與外國有著緊密聯繫的反華政客，怎麼可能履行大律師公會此前聲明中所宣稱的『維護特區法治、基本法，支持『一國兩制』』？縱容夏博義繼續擔任主席，無異是對大律師公會的最大諷刺！」

中聯辦最後奉勸大律師公會，不要在政治化道路上越走越遠，「否則只會被一步步拖入無法自拔的深淵。」

中聯辦發言人指，夏博義多次要求修改《國安法》，形容對方是「狂言」和挑人大常委會權威，對抗香港法治和憲制秩序（資料圖片）

夏博義重申非「反華」 任牛津市議員屬無償、義務

夏博義回覆查詢時表示，自己堅定擁護《基本法》及一國兩制，反對暴力行為，又指他的言論從無違背上述的原則。夏博義又強調，自己絕非「反華政客（Anti-China Politician）」，指自己在英國牛津市以無償和義務方式擔任市議員，工作僅處理當地事務，不涉及任何外交政策。

夏博義續說，自從1986年首次踏足內地，已對中國產生興趣，亦曾走訪中國多個省份，並曾隨大律師公會代表團參與4次非常愉快和具教育意義的訪問團，故自己絕不是「反中」。夏博義對於中聯辦對他的誤會感抱歉，盼雙方能有機會面對面澄清。

夏博義重申，自己本身是英國人，必然與英國有密切聯繫，但同時亦是香港永久居民，由1995年起已是香港納稅人，每年向政府納稅。他強調，將繼續竭盡所能服務大律師公會及香港社群。他表示，將會與大律師公會下次執委會會議討論中聯辦的聲明。

對於夏博義希望與中聯辦面對面澄清誤會，梁振英促對方學點中文，指中聯辦無誤會他。（梁鵬威攝）

梁振英狙擊 促「學點中文」：中聯辦沒有誤會他

梁振英反駁夏博義的回應，指夏博義稱自己非「反華」，梁反問：「請問夏博義，你對西藏問題的立場算不算反華？」對於夏博義指為香港大律師公會及香港社群竭盡所能服務，他問：「請問夏博義，你『竭盡所能』為香港做什麼？為在被判刑後的黎智英和李柱銘張目？」

對於夏博義希望與中聯辦面對面澄清誤會，梁振英促對方學點中文，指中聯辦無誤會他，「請夏博義學點中文，看看網民對他的痛罵。中聯辦沒有誤會他，網民也沒有誤會他，大家對他的認識不是一朝一夕的。」

梁振英批評，夏博義打著「人權律師」的幌子到處招搖，問題已夠嚴重，成為大律師公會主席之後，再頂著主席的銜頭對香港社會指手劃腳，用英國政客的身份「君臨香港」，形容對方「夜郎自大」，令人憤慨，他再促夏博義辭去大律師公會主席一職，「否則大律師公會將被攬炒」。