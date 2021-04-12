BNO｜移英5+1簽證正式容許「太空人」家庭　宜小心維繫親子關係

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-12 17:32

英國內政部更新BNO「5+1」移民簽證的申請指引，容連BNO護照持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女可以分開申請簽證，即是容許俗稱「太空人」的移民方式。家庭教育專家認為，父母在家庭的角色不只賺錢養家，即使科技進步，也不能取代父或母一方對子女的教養及影響。

BNO「5+1」移民簽證原訂護照持有者與家庭成員需要一同申請簽證，而英政府本月8日更新申請指引，容許「太空人」計劃，容許BNO持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女在特定情況下分開申請簽證。除了父或母其中一方先帶子女到英國，亦可以一方先往英國打點，另一方再帶子女前往。但新指引一再強調，申請人依然需要和家人同時提出申請，只是可以不同時間抵達英國。一般情況下，主申請人和家人的申請不能相隔多於48小時，只有配偶、伴侶或未成年子女可分開申請。

BNO 5+1簽證可以容許配偶和主申請人分開申請，「前後腳」抵達英國。（gettyimage）

BNO持有人的子女須要和父母其中一方一起獲得定居資格，以BNO持有人配偶身分申請的人士，必須與主申請人（BNO持有人）一同獲得定居資格。如果配偶早於主申請人先到英國，配偶須延長居留資格，直至家人居英滿5年。如果BNO持有人已獲批出入境許可或准許居留，家人或已成年受養子女就不可申請。

另外，在新指引下，取消持有香港特區護照者須到警局註冊的要求；指引亦明文列明，BNO簽證者如處於赤貧或面臨赤貧，可申請放寬規定，獲得支援。

父或母角色不能完全被取替

協康會教育心理學家黃俊傑指，父母的角色不只是賺錢養兒之外，亦是子女的模仿對象。他強調，教育包括言教和身教，「言教包括有關日常生活與他人相處的技巧和知識；身教則是做人的態度和處事的手法等等」。子女可以觀察父母的相處，了解男女及夫妻之間相處的技巧、父母於家庭的責任等。

BNO移英方案未來可能容許父母一方留港工作，一方到英國照顧子女。（GettyImage）

不過，「太空人」家庭之中，父或母一方在家中缺席，年幼的小朋友未必能持續觀察和學習父母之間的相處態度、了解家庭的分工和責任。

即使科技發達，子女和配偶雖然可以透過視像通訊等方式和留港的家人聯擊，但始終不及親身的陪伴，「一些身體接觸，例如擁抱，科技已經難以取代」，而且家中的大小事務，難以通過「報告」的方式來讓留港的一方「參與」。

3招維繫「太空人」家庭關係

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