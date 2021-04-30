行會成員張國鈞批區會監察不力　羅健熙：你有份通過巴士加價喎！

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-30 23:39

身兼行政會議成員的民建聯立法會議員張國鈞昨（29日）連同該黨一眾社區主任，公布南區巴士服務問卷調查結果，當中近一半受訪者認為巴士加價不能接受，約六成四受訪者表示巴士脫班問題嚴重，車資過高。 民建聯的新聞稿批評南區區議會沒有盡力做好監察，令區議會功能完全失效，令市民在巴士服務此等重大民生事務失去保障，形容是令人遺憾。民主黨主席、南區區議會主席羅健熙斥張國鈞精神分裂，「你自己係行政會議成員，你有份通過巴士加價喎！」

張國鈞昨日公佈調查結果，以10分滿分，超過一半受訪者評5分或以下，反映居民對巴士服務甚為不滿。有82%受訪者形容巴士加價不能接受或完全不能接受，而接近43%受訪者認為巴士削減班次不合理或完全不合理。

張國鈞指「有關當局未有任何政策穩定巴士車費」

新聞稿表示，巴士公司未有與市民共渡時艱，「有關當局未有任何政策穩定巴士車費」，「南區區議會更沒有盡力做好監察，令區議會功能完全失效，令市民在巴士服務此等重大民生事務失去保障，實在令人遺憾」。

羅健熙在facebook反駁指，張國鈞作為行政會議成員，有份通過巴士加價，卻批評區議會監察不力，「自己通過完巴士加價，然後走去賴區議會把關不力？你地唔係話區議會傾全港議題就係越權嘅咩？做乜突然間又期望我地可以阻止巴士公司加價？」「行政會議暨立法會議員完全冇責任，就唯獨係區議會有責任咁神奇？」