前私隱專員蔣任宏：私隱權非絕對　政府嚴肅處理查冊資料責無旁貸

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-01 11:26

政府擬收緊公司查冊，逐步禁止公眾查閱公司董事、秘書的住址及完整身份證號碼，引起社會關注。前個人資料私隱專員、港大法律學院客席教授蔣任宏在港台節目《香港家書》中表示，私隱權是受基本法保障的，但並不是絕對，是應與其他的人權及公眾和社會利益取得平衡，這平衡往往是反映於與公共登記冊相關條例內的條文，是公眾諮詢及立法程序的成果。 蔣任宏指，在現今大數據時代，或會有人利用科技從不同資料來源去拼合個人資料，可導致其他嚴重及難以掌握的私隱風險。因此，有關政府部門嚴肅處理公共登記冊內的個人資料，可謂責無旁貸，尤其當事人是在毫無選擇的情況下提供該些資料。

蔣任宏表示，雖然新聞工作的重要性毋庸置疑，但這行業是沒有一個從業員登記、資格認可及自律的制度。他提到，法律改革委員會私隱小組曾於2004年建議成立一個法定、獨立和全行業實施的自律組織，以擬定一套私隱守則，處理有關傳媒機構無理侵犯私隱的投訴，並確保偵查式新聞工作符合公眾利益，但可惜有關建議多年來都被擱置。

蔣任宏認為，期望負責公共登記冊的政府部門來者不拒，假設所有查冊的新聞工作者都會將資料用於符合公眾利益的用途，似乎是不切實際。

他續指，在這情況下，新聞機構以採訪報道為由查閱公共登記冊內的個人資料，便唯有各自說服有關政府部門，若該機構擁有和落實一套完善的私隱管理制度，及能確保其僱員或代理人嚴格遵守業界制定的《新聞從業員專業操守守則》，有關政府部門應可比較從容地援引《私隱條例》的豁免條文。