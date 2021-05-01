林鄭稱未來一年責任重大　點名教育、傳媒和公務員等制度尚待完善

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-01 16:24

立法會現時正審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，預料5月內將獲通過。特首林鄭月娥表示，政府往後工作非常緊湊，未來12個月除了要做好本地法律的修訂，還要安排選舉委員會、立法會和行政長官三場選舉，她深感責任重大。 林鄭接受新華社《瞭望》新聞周刊專訪時指，在國家安全受到保障並成功落實完善選舉制度後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件將更好，但仍有大量制度有待完善，例如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。

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有信心選舉改制後 能吸引更多有能者加入政府

林鄭在訪問中提到，本屆立法會最初的三年多情況很混亂，完全沒有發揮出其憲制功能。但自從去年11月4名立法會議員被取消資格，其他15人又「鬧辭」後，立法會功能已基本恢復，在短短三個月內做了實事。

她續指，香港有人才，亦有對香港有擔當的人，但過去的政治體制給他們一種混亂之感，令他們不願意進入政府。林鄭認為，當選舉制度得到完善後，有信心能吸引更多有能者加入政府，鞏固行政主導的政治體制。

房屋土地為最優先的政策考量 最重要土地供應是填海

談及本港的深層次問題，林鄭表示，香港往後需要以人為本的政府，未來政府將更多接觸老百姓，了解他們關心的事項，作出正面積極的回應。她又指，本屆和上屆政府都把房屋土地放在最優先的政策考量，「特區政府在房屋供應上有着很重要的角色，不能因為香港是自由市場和資本主義社會就置之不理」。她認為，房屋不是一個簡單的商品，而是穩定社會很重要的支柱，「要老百姓對這個地方有感情，就必須要讓他安居，安居才能樂業」。

林鄭指出，特區政府推出了一些新的房屋政策，同時將新開發土地的70%用於公屋建設，但現時唯一的問題就是找地，她強調「每一個找地的方法都不會放過，包括發展棕地、重建舊區、對工業區做重新規劃等，但最重要的土地供應還是填海」。她說現時政府已看到樂觀的條件，往後會加把勁在土地開發方面多下一些工夫。

批西方國家雙重標準、虛偽和謊言

對於有西方國家對中央涉港政策的批評，林鄭坦言擔任行政長官近四年來，特別是過去兩年，她對海外政府和政客利用香港來達到他們的目的，有切身體會。她指出，由於香港是一個自由多元的社會，西方有很多機會來香港做各種事情，包括委任自己的代理人進入政治架構，破壞香港與內地的關係，並利用香港攻擊中華人民共和國，「我用三個詞描述他們的行為：雙重標準、虛偽和謊言。」

「比如國家安全，每個國家都有自己的國家安全法，但當香港國安法實施時，他們卻指責我們；比如『愛國者治港』，每一個國家都要求公務員愛國，但當我們要求公務員宣誓效忠香港特別行政區和擁護《基本法》時，他們說我們在扼殺言論自由。」

「比如暴力，我們的警察高度文明，但一些政府和媒體總是指責有『警暴』，當警察在他們國家受到攻擊時，卻說是不能接受的。還有很多例子證明他們的雙重標準毫無廉恥，且明目張膽。」

林鄭最後強調，對她個人、特區政府官員和中華人民共和國高級官員的「制裁」，認為她們不會被嚇倒，並將繼續做正確的事情，保衛國家及香港。