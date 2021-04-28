林鄭：國民教育有缺失決改善　誤讀公社科為「國民及社會發展科」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-28 13:44

特首林鄭月娥今日（28日）出席立法會質詢期間，被問到本港國民教育工作。林鄭指，本港國民教育有缺失是不爭事實，無論做多少融合的工作，如下一代欠國家意識和國民身份認同，一切工作都是白費。 林鄭提到，新學年代替通識科的「公民與社會發展科」，會教更多關於「今日中國」的內容，達課程內容三分之一，即使是「今日香港」也有很多關於國家的內容。但她指，這些工作須「久久有功」，需要一段時間才看到成效。

林鄭：無國家意識再多政策也白費

經民聯林健鋒提問時表示，全國政協主席汪洋日前提到港澳需加強愛國主義青年教育，可否分享香港的教育工作，仍有什麼地方存在缺失，需要「迎頭趕上」。

林鄭回應指，香港的國民教育有缺失是不爭事實，特區政府有決心加以改善，政府過往爭取很多政策，如大灣區、中港金融互聯互通等，如下一代沒有國家意識、國民身份認同、不支持香港融入國家發展大局，再多的政策支持都是白費的。

林鄭又指，中央領導人近年提點港府必須做好國民教育，香港正全方位提升國民教育，尤其必須從學校做起，新學年替代通識科的「國民與社會發展科」（按：應為「公民與社會發展科」，林鄭誤讀為「國民」），有三分之一課程會學習「今日中國」，關於「今日香港」的內容也是與國家有關。

她稱這些工作會不斷推進，但恐怕教育工作都是久久為功，不可能一時一刻見到成效，呼籲各界共同努力。