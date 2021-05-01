田北俊憂新制議員無法取市民認同　稱建制派要為政府「踩brake」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-01 23:02

中央出手修改本港選舉制度，將改寫香港政治版圖。自由黨榮譽主席田北俊表示，過往參與直選時，須親身落區接觸市民，認為從政人士取得市民認同非常重要，擔心新制度下選出的90名議員，無法得到市民認同。 田北俊在港台節目《鏗鏘說》中表示，作為開明建制派，應為政府施政不當的地方「踩brake（煞車）」，例如在2019年反修例運動初期便應勸喻政府先撤回修例作檢討，形容這才是「保皇」，「唔好畀個皇帝扻頭埋牆，扻死自己先得㗎！」

田北俊提到，2019年6月9日反修例大遊行後，建制派於6月12日「歸隊」支持政府修例，當時他罕有地公開批評自由黨主席張宇人，認為他們應為政府「踩brake（煞車）」，建議政府撤回修例並檢討3個月，但他們沒有勸阻，最終觸發更多市民在6月16日上街遊行。

對於自由黨的變化，田北俊坦言：「無法啦，自由黨得幾位議員，唔一吹雞就歸隊，根本隨時被人代替埋。」他相信自由黨「歸隊」後，來屆立法會將有更多議席，「至少五、六位」。

他直言，對自由黨「第二代」有少許失望，但覺得當中大部份是「叻仔」，「識時務者為俊傑」，認為他們日後進入立法會後會「真正講香港人嘅說話」。他認為中央仍需要中間路線，「忠誠都要有叻人先得㗎，忠誠庸才對國家、特區政府都唔好。」