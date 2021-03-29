新疆棉｜鍾國斌：企業轉棉成本料轉嫁消費者　成衣零售價或加兩成

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-29 13:24

「新疆棉花」爭議持續發酵，近日瑞士良好棉花協會（BCI）指基於報道，懷疑新疆生產綿花涉及「強制勞動」， H&M、Nike、Adidas等多個國際知名品牌，因拒用新疆棉被內地網民抵制。 立法會紡織及製衣界議員鍾國斌指，今次事件對本港影響大，因為新疆棉佔了中國約85%出口棉花，相信外國如不批准進口，影響本港商業。 鍾國斌又指，抵制新疆棉的企業或可考慮購買由印度、巴基斯坦，以至美國生產的棉花代替，但成本肯定上升，料零售價加幅有20%，最終轉嫁至消費者身上，令收入減少；加上喪失中國龐大市場，他預料抵制的企業將得不償失。

指中國全球棉花產量第二大 企業轉用得不償失

鍾國斌今日（29日）在電台節目中指，中國現時是全球棉花產量第二大，如果不能出口，就自然會構成其他棉花將30%的增加價格。他解釋，見前全球由印度、中國、巴基斯坦及美國四國，佔全球70%的棉花生產量，如果出自中國的約四分一棉花不准使用，自然會令其他棉花價格上升，「羊毛出自羊身上」，料成本最後轉嫁至消費者。他又指，目前衣服約50至60%的價格來自原材料，故料日後成衣零售價或加價20%。

他亦相信，「不用新疆棉」的行動會得不償失，因為不同品牌本來都很重視中國市場，例如部分品牌本來在中國有超過500間分店。他分析指，如果製衣本增加，同時品牌在中國市場又被抵制，會對整體生意造成嚴重打撃。

自由黨黨魁、紡織及製衣界別議員鍾國斌。（資料圖片）

料國內可消化30%外銷棉

至於中國棉花無法外銷，鍾國斌認為對棉花產業不成問題，因為當中70%本來用於國內自用，而原來輸出的30%在國內自行消化，應該可行，只是抵制行動對出口企業的影響較大。

鍾國斌指，今次發起對新疆棉生產存疑的瑞士良好棉花協會，於是眾多非牟利紡織組織之一，其目的是制定國際準則，如處理棉花的用水量、農藥等。他指，生產商為了令消費者認為他們有企業責任，是良好企業，才加入此組織。