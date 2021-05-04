新冠疫苗｜何君堯倡「睇通勝」擇日劃界截龍　補打每劑1萬元

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-04 20:49

新冠變種病毒襲港，政府早前要求全港37萬外傭在周日（9日）或之前接受強制檢測，大批外傭在周末排隊輪候檢測，檢測站外可謂車水馬龍。食物及衛生局局長陳肇始今天（4日）出席立法會衞生事務委員會特別會議，呼籲外傭僱主容許外傭在平日接受檢測。 何君堯促政府強制市民接種新冠疫苗，若市民未有按時接種，補打疫苗須每劑付1萬元，形容市民自然會「仆緊返嚟啦」，又認為市民會因罰款「同你（政府）死過」。

麥美娟轟羅致光：次次出嚟撩交嗌

多名議員不滿政府處理外傭檢測和聚集問題的手法。工聯會麥美娟指，自己在1月13日曾在立法會會議提出，建議外傭應定期接受強制檢測，惟當時勞工及福利局局長羅致光批評她與民建聯葛珮帆的建議「不合法、理、情」，惟羅上周親自公布外傭強檢的決定，揶揄「今次唔知邊個法、理、情不合！」

麥美娟續指，是次外傭爆疫，羅致光須負責任，又批評羅「次次出嚟撩交嗌」，「（羅致光）個局長都唔係為件事解決問題」，籲陳肇始不要學習羅致光，又期望政府鼓勵外傭有序地接受檢測和接種疫苗。她認為若外傭每14天接受一次檢測，日後就不會再出現社區爆發。

陳肇始呼籲僱主 讓外傭平日接受檢測

陳肇始回應指，連同所有香港市民，已有約16萬人預約在星期日或之前接受檢測，呼籲僱主容許外傭在閒日抽時間接受檢測，因檢測中心在閒日「鬆啲」，強調政府一直監察情況，制定不同預案。她表示，全港目前共有60個檢測點，包括21個社區檢測中心，每日可檢測3.8萬人。

何君堯稱毋須與市民講「仁義道德經」

熱血公民鄭松泰質疑，政府「威迫」、「勒索」市民接種新冠疫苗，陳肇始否認有關說法，強調是從科學角度探討問題，希望市民注種疫苗後可得到保護，恢復正常生活。

何君堯認為，政府在「清零」的「決志」未到位，促政府強制市民接種新冠疫苗，建議當局「睇通勝」定「吉日」，若市民未有按時接種，補打疫苗須每劑付1萬元，市民自然會「仆緊返嚟啦」，又認為市民會因罰款「同你（政府）死過」，直言「罰佢（錢）先會驚」，屆時就能夠「趕羊入欄」，市民自然會去接種疫苗，形容毋須與市民講「仁義道德經」。陳肇始未有正面回應，僅稱政府一直努力外防輸入、內防抗散，近日本地確診個案只佔整體百分之0.9至1。