拆局︱強制外傭打疫苗急轉彎　行會中人：升至外交層次疑驚動中央

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-04 21:12

變種病毒殺入社區，港府上周五（4月30日）宣布強制全港37萬名外傭，需在5月9日或之前進行新冠病毒檢測，又研究強制外傭在續約前需接種疫苗；勞工及福利局於翌日（5月1日）發出新聞稿，指勞工處正和入境事務處研究有關措施細節。 不過，強制外傭打疫苗引起不少反彈，政府被批評標籤外傭群體，涉有歧視成份，特首林鄭月娥今早（4日）出席行會前見記者，主動提到會要求勞福局重新審視強制注射疫苗安排。 緣何短短幾日政策急轉彎？有行政會議成員透露，政策轉變的主要原因，是事件已上升至外交層面，非港府單方面可以處理。

菲律賓駐港領事未獲諮詢

政府在4月30日公佈有關決定，勞工及福利局局長羅致光強調是外防輸入的措施，指並非苛刻的要求，更稱外傭「可以選擇唔嚟香港做嘢」。

羅致光言論一出，隨即引起廣泛關注，有外傭團體質疑是歧視措施，而菲律賓駐港總領事館當晚出帖，提醒菲傭最新要求，引來大批外傭留言批評措施涉及種族歧視。菲律賓駐港總領事Raly Tejada當時說，如果接種疫苗列作在香港工作的條件，應該所有到香港工作的外籍人士都要有相關規定，又說領事館事前並無獲直接諮詢。

該次意見反彈似乎未動搖政府推行新措施，政府在上周六（5月1日）發出新聞稿，指勞工處和入境處正研究措施細節，同日食衞局局長陳肇始亦在電台節目為措施護航。

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菲律賓外長聲明撐領館 港府鬆口

不過，政府態度今日（4日）有明顯轉變，林鄭雖重申措施不涉及任何歧視成份，無論是種族、語言、社會地位，但稱「明白社會關注」，已要求勞福局重新審視相關安排，並且在諮詢有關外籍傭工各自國家在香港的領事館。

有行會成員指，今次政策「急轉彎」，原因並非羅致光「講錯嘢」，關鍵在於菲律賓外長洛欽星期日（2日）發出聲明，直指港府措施有歧視成份。

洛欽周日在社交媒體上發帖，指支持菲律賓駐港總領事所說，如果接種疫苗是在港工作的條件，應當是非歧視性，所有在港工作的外籍人士也要接受相關規定，指特區政府可以做得更好。

▼菲律賓外長洛欽認同菲律賓駐港總領事所說，港府措施帶有歧視性質▼

He’s got a point; it smacks of discrimination even though we’d all like to be treated that way in the Philippines where we lack vaccines. So, since I did Carrie Lam the favor to get domestic workers back into Hong Kong, make it mandatory for all foreign workers. https://t.co/3x6l0AwYnG — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 1, 2021

事件升至外交層面 非港府範圍

該行會成員說，由於菲律賓外長發出聲明，事件已提升至外交層次，特區政府已無權處理。他相信中央包括外交部駐港公署有過問事件，希望暫時叫停措施，留有彈性處理。

不過，該行會成員指今次事件是「過度炒作」，強調港府措施不是種族歧視，只是針對特定職業，因外傭是「入屋工作」，與僱主及家人接觸較緊密，又有定期聚會，而強制注射疫苗僅初步構思，並未最後拍板。



另一行會中人指，要求外傭打疫苗估計是政府專家顧問建議，但實際上難以做到，事件亦牽涉其他國家，需要小心處理。

行政會議成員湯家驊相信，港府政策轉變與菲律賓外長聲明有關係。（資料圖片／歐嘉樂攝）

湯家驊：重新檢視政策與菲外長言論有關

行政會議成員湯家驊亦相信，今次政策轉變與菲律賓外長聲明有關係，因對方發言後，代表事件已提升至外交層次，需交由中央處理，但他稱不知道特區政府有否就此事與中央聯繫。

湯家驊強調，強制外傭接種疫苗不涉及種族歧視，因為菲律賓疫情嚴重，認為措施是純粹在防疫和科學上考慮。

劉兆佳：中央無可避免關注 料最後會擱置

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，如事件涉及外交，無可避免中央會關注。他指，不排除其他國家都有對外傭強制抗針有意見，站在中央角度，亦會擔心事件影響中國與東南亞國家的關係。

他又指，今次措施特別是針對外傭，令受影響人士覺得不公平，在觀感上令人覺得是對工作低微的人採取措施，但對於其他由外國來港工作的外籍人士，卻沒有做到一視同仁，可能令事件上升至族群歧視層面。他指，受影響外傭會找自己國家出面，而該國領事和外交部，基於保護國民亦會為他們出頭。



劉兆佳強調，防疫措施既要考慮合理性，亦要考慮是否合情和可行，今次事件鬧大反映措施有欠周全，估計最後會擱置。