民陣涉社團例｜陳皓桓：警索15年前資料　如要他找回小學年代資料

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-05 10:49

警方社團事務主任早前發信，指民間人權陣線涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面提供6項資料，包括未有再向申請社團註冊的原因、提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料、民陣成立以來的收入來源及開支等。民陣召集人陳皓桓昨日（4日）回覆警方，指不可能逐一回應警方提問，有些資料年代久遠，根本不可能找到。 陳皓桓今早（5日）在港台節目上表示，如果警方有心刁難民陣，無論他們是否逐一回應，都會被當成「犯法」。他批評警方做法損害香港人結社自由，強調民陣工作一向和平合法。

質疑警方強人所難

陳皓桓指，警方要求民陣交出15年來的銀行支出和收入、不就社團註冊的原因、15年來舉行活動時地日子、參與聯合國事務的原因等。他指，民陣沒有逐一回應所有問題，質疑部分要求實在強人所難，例如平常人交稅的資料只會保存7、8年，怎可能保留15年的資料；9天的時間，要一個25歲的人（按：陳皓桓現年25歲）找出15年的資料並全數整理好，等同是要他找出自己仍是小學生年代的資料，要求也不合理。

對於警方做法，陳皓桓認為並不合理，又指民陣多年來之所以沒有正式註冊、只以平台方式運作，是因為香港人應有結社自由，不應受到任何限制，這是民陣成立的重要原則。他又重申，警方多年來與民陣開會合作都沒有提出問題，全國政協副主席梁振英2013年更曾稱民陣為「朋友」，反問為何警方今日會突然一改態度，將之稱為「非法社團」。

民陣曾舉辦多次遊行。（資料圖片）

陳皓桓表示，相信如果警方有心刁難民陣，無論他們是否逐一回應，都會被宣稱為「犯法」，如果真的要取締民陣，他亦沒辦法。不過他提到，民陣是現時民主派最大型的非暴力平台，希望不要令這個合法、和理非的平台都消失。

警方書面回覆港台查詢指，會按照實際情況，根據《社團條例》處理案件。