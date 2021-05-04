民陣拒逐一回應警方提問　陳皓桓：政府一直和非法社團合作？

撰文： 周皓宜 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-04 16:48

警方社團事務主任早前發信，質疑民間人權陣線涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面提供6項資料，包括未有再向申請社團註冊的原因、民陣社交專頁是否由民陣建立和管理、要求提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料，及要求交代民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。 民陣召集人陳皓桓今（4日）回覆警方指，根據《基本法》，香港居民擁有結社自由，民陣不認同臨時立法會引入的《社團條例》，更不認為民陣是非法社團，因此不會逐一回應社團註冊主任的提問。 他質疑，民陣多次向警方申請不反對通知書，並與警方就遊行集會開會溝通，如民陣為非法社團，為何警方與多個政府部門一直與民陣合作。

引述總督察作供 指警方與民陣「合作得好好」

陳皓桓在信中指，民陣由2002年成立至今，堅守行合法、和平、理性及非暴力的原則，每年多次向警方申請不反對通知書，並且與警方及政府多個部門開會溝通，舉辦遊行與集會，讓香港市民發聲。

他說，過去多年警方等政府部門從未要求民陣申請社團註冊，亦從未警告或質疑民陣為非法團體，警方代表甚至在「公眾集會及遊行上訴委員會」的聆訊中讚揚民陣為「一個大品牌」，與警方在遊行集會方面「合作得好好」，而回信亦提到「這點在近期一宗法庭案件中由一位總督察在庭上作供時確認」。

陳皓桓表示，對當局質疑違反《社團條例》，民陣感到相當詫異，「如⺠陣為非法社團，警方與多個政府部門何以一直與非法社團合作?全國政協副主席梁振英先生當年何以以行政長官身份稱呼『非法社團』為朋友?」

陳皓恒：15年資料實際上難完整提供

被問到會否擔心不逐一回覆問題，會令當局認為民陣不合作，甚至取締民陣，陳皓桓說，根據《社團條例》，提交不完整、不正確的資料，或不回應提問，已觸犯法例，但民陣實際上難以提供完整回應，「有咩組織會儲15年資料，更何況15年前我只係得十幾歲，小學生嚟㗎啫。」

他續指，民陣堅守香港人結社自由的原則，不認為民陣是非法社團，原則上亦不會逐一回應社團註冊主任的提問。他希望當局與民陣一同擁護《基本法》，捍衛基本自由和人權，否則只會引起社會反彈。

根據《社團條例》第16（2）條，如任何社團沒有遵從根據第15條送達的任何通知的全部規定或部分規定，一經循簡易程序定罪可處罰款兩萬元，另外《社團條例》第16（3）條訂明，為遵從根據第15條送達的通知的規定而向社園事務主任提供的任何資料，如在要項上是虛假、不正確或不完整的，則提供該等資料的人，一經循簡易租序定罪，可處罰款兩萬元。