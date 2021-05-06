選舉改制｜高永文向林鄭反映：醫生參選機會大減　業界有失落感

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-06 22:43

選舉制度修改後，選委會組成大改，其中30席醫學界和30席衛生服務界將會合併為30席的「醫療衛生界」。全國政協委員、前食物及衛生局長高永文出席由特首林鄭主持的節目《選委界別分組面面觀》時表示，兩個界別合併後，醫生在選委會出線和參與立法會選舉的機會大幅降低。 高永文又指，衛生服務界有3萬多名選民，而醫學界只有1萬多名選民，兩者的比例懸殊，強調業界的確有不開心和失落感。他希望有志參選人士可多作溝通，促進醫學界和護理界的合作機會。

高永文稱，希望有志參選人士可多作溝通，促進醫學界和護理界的合作機會。（節目《選委界別分組面面觀》截圖）

林鄭在節目中表示，擔任全國政協委員的高永文，既可選擇在第五界別以政協身份擔任選委，亦可選擇在第二界別的「醫療衛生界」作選委。高永文即指，對此感難為和矛盾，強調自己若循非人大、政協界別，改往「醫療衛生界」任選委，就會令整體醫療衛生界的代表減少，故他希望可再與業界溝通。

林鄭又提及，政府將修例引入非本地培訓醫生，以支持香港整體的醫療發展。高永文稱，他在政府工作時都不贊成直接修改條例，因引入的非本地培訓醫生可直接註冊並選擇私家執行。不過他指留意到修改的法例設不少關卡，其中要求需在公立醫院服務超過5年等，強調在這種情況下，希望不至於對服務造成太大衝擊，「你問我們醫生一定不會很贊成這件事」。