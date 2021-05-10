疑似競選政綱？　梁振英重提設文化局：變革由政府職能權責開始

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-10 10:49

距離特首選舉只有9個月，全國政協副主席、前特首梁振英會否捲土重來參選，備受關注，「梁粉」張志剛日前就大談梁振英擔任特首優勢，認為中央應開放競爭。 梁振英昨晚（9日）在Facebook撰文，指香港要發展文化產業，需要有職能權責清晰的政策局，避免出現「人人管，無人管」的情況。他重提2012年上任特首前曾提出成立文化局，但動議不幸遭反對派拉布而無法實現，現時立法會再無拉布，希望文化局能盡早成立。

文化局當年被「拉死」 「黃金機遇變錯失機遇」



梁振英指，國家「十四五規劃」明言「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，要達至這目標，特區政府的作用不僅是投放更多資源，而是要有職能權責清晰的政策局，負責制定發展策略和統籌協調相關政策措施，避免「人人管，無人管」。

他提到，2012年他候任行政長官期間，便向立法會正式提出成立文化局，接掌3個政策局的相關職能，包括民政事務局的文化政策職能、商務及經濟發展局的電影及創意產業的政策職能，以及發展局的文物保育的政策職能；並與教育局共同制訂藝術教育政策和課程，同時支援本地藝團和藝術家在國內外的交流。



梁振英指，不幸的是當年成立文化局的動議被立法會的反對派拉布「拉死」，「轉眼9年，不少黃金機遇變成錯失機遇。」

梁振英又指，如今立法會再無拉布，衷心希望文化局能夠盡早成立，引領香港充分發揮優勢，全面統領政府政策，大力推動文化事業和文化產業雙線、共融、互動發展，「變革，由政府職能權責開始。」