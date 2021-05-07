專訪︱張志剛倡重設中央政策組「把脈」　批行會無力煞停修例風波

撰文： 林劍 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-07 07:30

在梁振英年代出任行政會議成員的張志剛，不時走到前台為政府決策護航，他接受《香港01》專訪時直言，行會發揮多大作用，很視乎「特首用得好唔好」，對於修訂《逃犯條例》而來的政治亂局，行會有不可推卸的責任：「要是所有非官守議員一致反對（修例），特首還可以怎麼樣？」 張志剛提到，現屆政府其中一個最大失策，是將過往的中央政策組棄而不用，輕視其為社會「把脈」功能，結果弄出2019年6月的嚴重政治風波。他認為中策組不但要重設，而且要增撥資源、功能「大升級」，進一步收集和分析網絡輿論，為社會「探熱」。

曾任行政會議成員的張志剛認為，行會有其作用，但要視幾乎「用得好唔好」。（梁鵬威攝）

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指中策組職能難以取代 成管治缺口

中央政策組早在1989年成立，負責審視特定政策議題、向各方收風、制定傳媒策略，儼如「心戰室」；回歸後，中策組是特首的御用智囊，系統性地就政府關注議題或政策進行民調，掌握社會脈搏，再配合新聞統籌專員等，強化特首辦幕僚職能。



不過，這一切隨著林鄭月娥上任而取消，她將中策組改組成「政策創新與統籌辦事處」，主要功能為加強跨局政策協調、為創新意念發展項目提供「首站和一站式」統籌服務等，起初由資深AO馮程淑儀掌舵，並公開招聘約30名青年人加入，昔日中策組的功能已不復再。

創新辦招大批青年人 張志剛：不是「後生仔傾吓偈」就得



本身是一國兩制研究中心總裁的張志剛指，過去幾年中策組棄而不用，衍生問題顯而易見：對長遠政策研究不足，又沒有其他專門部門頂上。他指「創新」當然重要，但質疑是否要就此代替整個中策組的職能：「你要協調政府跨部門工作，都要協調者起碼『高半班』才行吧？單靠一個D8（首長級甲一級政務官），怎麼叫各部門局長都聽你的話？不是聘請一群後生仔，討論幾句就可以，這不是清談節目。現在世界大局變得快、中美關係、國家發展瓶頸、香港需融入國家發展大局、社會要『去極端化』，這些都需要長遠的政策研究，中策組就是最適合的部門。」

他指，如需要將創新意念融入施政，可以交由創新及科技局處理；若要協調跨部門工作，應由政務司司長負責。張志剛指，政府無論如何改組，最終都是「問題導向」，解決到問題就可，但中策組有一些重要功能，自廢除後完全無法填補，最終變成管治上的大缺口。

行政長官林鄭月娥於2017年，任內首任施政報告中，宣布改組中央政策組為創新辦。（資料圖片）

倡重設中策組「功能再升級」

其中最明顯的問題，就是為社會「把脈」能力不足，修例風波是最好例子。當時林鄭政府屢被批評解說工作拙劣，6月9日大遊行後仍拒絕煞停，最終變成一發不可收拾的大風暴。

張志剛認為，為社會「把脈」的功能絕對不能小看，亦不可能是一、兩個人可處理，背後必涉及科學化的民調，因為有時候民情的確可以憑個人政治判斷而掌握，但始終會有偏差和盲點：「比如說天氣很熱，你是感覺到的，但單靠感覺，你只會知道『好熱』，沒有指標可言，看看天氣報告才知得更加清楚。民調就是這個『溫度計』，為社會探熱。不信民調，就好比看醫生沒有X光機。鄭維健當首席顧問的年代，其中一個全職顧問白景崇，正正是港大的民調專家。」

不兼顧網上輿論 落後形勢不自知

他甚至建議，在現時資訊更新極快的社會，中策組功能要比之前進一步提升、大幅增加資源，除定期作民調和研究外，需同時整合分析網上輿論，成為政府收集各方意見的專家：「民調由設計到做，起碼都要五、六天，再連同分析、發布，沒有十日八日的時間也不行。但網上的東西，你打開電腦一看就會知道，現在的社會事情來得很快、變得很快，『嘭』一聲就出現，不兼顧網上輿論，隨時落後形勢也不自知。」

張志剛承認，無論民調做得多充足、對社會輿論有多著緊，總會有錯判的時候，但必須即時糾正，重新評估政治形勢。

2019年6月9日大遊行後，政府堅持如期恢復二讀，觸發後來連場衝突。（資料圖片/梁鵬威攝）

昔日行會討論激烈 行會角色視乎「特首用得好唔好」

談到為政府掌握民情，身為特首智囊的行政會議亦擔當重要角色，張志剛指，行會角色十分獨特，與特首的關係亦很微妙，難以三言兩語解釋：他們是政府的高級諮詢機構，特首作重大決定時，則是以「行政長官會同行政會議」（Chief Executive-in-Council）的名義，最終決定權在特首身上，不過其身份為「行政會議之中的特首」。

在這狀況下，張志剛認為行會成員的作用，「關乎你（特首）用得好唔好」。他說，不清楚現屆行會內部運作如何，但他擔任行會成員的一屆，內部討論非常激烈：「這需要行會成員有來自不同背景、有不同意見的人，才能做到。」

正因如此，張志剛質疑《逃犯條例》修訂搞出大亂子，行會成員尤其非官守成員不可能沒有責任，因為非官守成員來自五湖四海：

行會成員一定要有很高的政治敏感度，知道有沒有可能（修例）過關是吧？這不是對與錯的問題，是你做到與做不到的問題。 張志剛

他強調絕非「事後孔明」，自己在6.12衝突之前已多次私下提醒相關風險：「2014年佔中，不涉及立法，他們（示威者）怎麼圍堵立法會，都達不到他們的目的；但2019年你是要立例，要入到立法會才能立法。可是6月12日之前，立法會外已經被圍了兩個圈，你怎麼進去？不如你教教我？」在這情況下，6月12日修例居然沒有人煞停，張志剛自然認為行會責無旁貸。

現屆行政會議非官守議員。（資料圖片）

多名行會成員事後曾辯稱，在6.9遊行前後已向政府最高層提醒過「硬闖」風險，新民黨主席葉劉淑儀更稱，曾打電話問政府會否退讓，對方表示不會，之後才知道「被跣」。



不過，張志剛認為，協助特首應付突發的政治危機，也是行會職責之一，如行會非官守成員一致反對某一議題，政治上特首亦很難堅持下去：「要是所有非官守議員，連同首席（指行會召集人）一致認為（修例）過不了，要退，你覺得（特首）還可以怎麼樣？」

張志剛指，日後立法會席位增加，但建制派也須展示能力，須經過一輪「內部淘汰」。（資料圖片/李澤彤攝）

建制派日後亦需一輪「內部淘汰」

選舉制度後，建制派亦迎來一場大洗牌，本身是全國政協委員的張志剛說，給予提名票的標準很簡單：有心有力，不論任何派別，大門一直都打開。



他直言，建制亦需要一輪「內部淘汰」，找出真正有心服務香港的人：「所謂『忠誠的廢物』，就是只靠一些政治口號去取悅某些人，獲得某些有公權力的職位者，但建制派是要展示能力、解決香港的民生問題，才能在競爭中脫穎而出。內地都是共產黨領導，但也不會只是一句愛黨就夠了吧？能力是要證明出來的。」