半年訪內地36次　梁振英笑言有特權　「十四五」屬港人最後機遇

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-03 20:01

全國政協副主席梁振英今天（3日）出席廠商會「十四五規劃與香港廠商可持續發展」研討會，稱過去3年在內地「跑得相當多」，近半年36次到訪內地，到過17個城市，他笑指自己到內地毋須隔離檢疫，形容是「有特權」。 梁振英指，「十四五規劃」為本港廠商帶來很多機遇，這可能是香港的最後機遇。

梁：新界看到的面貌 遠不及內地窮鄉僻壤

梁振英稱，內地有很多關於可持續發展的商機，又指「Made by Hong Kong」在內地的數目驚人。梁振英自言，過去三年在內地「跑得相當多」，過去一個月幾乎不在港，當中去四個地方，包括到南京訪問當地的本港生物科技廠商，發現江蘇省的工業發展動力非常大。

他又指，他在過去半年36次到訪內地，到過17個城市，笑言自己到內地毋須隔離檢疫，形容是「有特權」，「你哋羨慕都無辦法，因為我有特權，我返內地當然有好多檢測、限制，唔能夠到處去，有規定、有限制，不斷要檢測。」他指在內地看到社會欣欣向榮、官商民積極向上、樂觀自信，人們對國家發展很有信心。



梁振英提到，自己到訪過很多內地農村和郊區，當地已是山明水秀、井井有條，但昨天在新界看到的面貌，遠不及內地的窮鄉僻壤。

梁振英續指，他在過去半年更36次到訪內地，到過17個城市，笑言自己到內地毋須隔離檢疫，形容是「有特權」。

籲港人做好三步曲參與「十四五規劃」

梁振英又指，「十四五規劃」對本港廠商有很多機遇，這可能是香港的最後機遇，港人須好好把握，透過做好三步曲參與「十四五規劃」，包括做好調查研究、雙向宣傳介紹及對接工作。

梁振英指，香港沒有五年規劃，最接近五年規劃也是《施政報告》，指自己曾出任五年特首，發表五次施政報告，惟《施政報告》每每只是政府的主觀願望，能否達成須視乎立法會和社會接受程度，但內地「講得出、做得到」，形容是「言出必行、行則必果」。