選舉改制｜林鄭料立法會5月26日通過草案　盼月內推「來港易」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-10 23:44

特首林鄭月娥今天（10日）接受央視新聞節目訪問，她料修改選舉制度條例草案可於5月26日通過。林鄭重申，建制派並非橡皮圖章、清一色和一言堂，又指建制派不可能只有一種意見，因建制派議員來自不同界別和版塊，「不是政府要怎麼做就怎麼做」。

林鄭：歡迎各位內地民眾早點來香港遊玩

林鄭月娥接受央視新聞主持人白岩松訪問，稱政府最重大的任務是當立法會通過修訂本地選舉制度，特區政府須在十二個月內安排三場選舉，指在新做法下，有很多事情須不斷解釋，讓參選人也完全能掌握選舉要遵守甚麼規矩，強調港府爭取在每一個階段均能把事情按序辦好。

林鄭在訪問講述為何自己要親身上陣，主持電視節目《選委界別分組面面觀》，指節目對主持人有一定要求，必須對相關議題非常熟悉，對答時須就選舉改制給予非常權威解讀，同時節目須「看著比較好看」，對談過程不能「太官方」，主持人與嘉賓應好像朋友一樣。她提到，自己過往做過兩次主持人，包括訪問立法會前主席范徐麗泰及行政會議召集人陳智思，形容效果「還是蠻好的」，雖沒有受過嚴格的訓練，但能親切地發問。林鄭續指，在40個功能界別中，她也有朋友及長期合作的伙伴，故與他們對談也有一種非常親切的感覺。

林鄭月娥指出，內地在管控疫情上做得非常好，指香港推出「回港易」計劃以來，已有15萬的香港居民透過計劃回港，她希望在月內推出「來港易」，方便非香港居民、內地民眾來港。

林鄭又稱，去年6月底《國安法》通過，暴力、動亂的影響已差不多減退，現在香港是一個很安全的城市，她盼藉是次訪問的機會呼籲內地民眾來港，強調香港已非常安全，待疫情受控後，歡迎各位內地民眾早點來香港遊玩。