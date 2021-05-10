選舉改制｜劉慧卿：倘大部分市民不贊成　民主黨強行參選如同自殺

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-10 19:39

新選舉制度下，民主派會否參選成為焦點。民主黨前主席劉慧卿今（10日）在報章撰文，指民主黨正討論是否參選，最終會由特別黨員大會決定。但她強調，民主黨必會考慮市民的意見，若大部分市民不贊成，他們強行參選如同自殺。 對於有指政黨不參選便是自毀前程，劉慧卿反駁指，若他們逆民意參選，亦只會鎩羽而歸。她又稱，現時有數名黨友正被關押，不獲保釋，在這痛苦的情況下，「有黨友和市民皆沒有心情和興致討論參選問題，認為有如吃人血饅頭！」

劉慧卿強調，民主黨必會考慮市民的意見，若大部分市民不贊成，他們強行參選如同自殺。（資料圖片）

劉慧卿：若中央容納議會有不同聲音 不需太多規限

劉慧卿表示，北京提出的選舉方案非常嚴苛，直選議席由35席減至20席，候選人需在選委會五大界別各取至少2個提名才可參選，成功當選後亦要持續受監察，若有不當行為，可被停止職務，或被拘捕和起訴。她形容有關審查和監察是前所未見，有損候選人和議員的尊嚴，故認為參選這樣的選舉是屈辱。

對於特首林鄭不點名批評她的「屈辱」論，劉慧卿認為對方希望有非保皇黨人士參選，「為這被操控的選舉平添一些民主氣息」。她強調30年來曾參加7次立法局、立法會的地區直選，雖然並非普選，但過程是公開和公正，候選人在無不合理的限制下競選，選民亦有真正的選擇。

劉慧卿稱，今年12月的立法會選舉，將有嚴格限制，候選人不能夠自由參選，選民亦不會有真正的選擇，有人會因非愛國者而不獲准參選，「試問這樣的選舉，是否值得參與？」她強調，若中央真正可以容納不同聲音在議會內，就不需作出如此多的規限，應給予港人自由度參選，令議會可以有商有量，有競爭，有妥協。

梁振英指，民主黨不去北京不入中聯辦，但在立法會「拉布」，「這些基本表現，像是『有商有量』、『有妥協』嗎？」（資料圖片）

梁振英反駁：民主黨不入中聯辦像是「有商有量」嗎？

全國政協副主席梁振英隨後在Facebook直指劉慧卿「荒謬」，稱民主黨作為大政黨，竟然沒自己主見，就是否參選的重大問題上至今仍沒立場，「（民主黨前議員）李永達當年不是說過，市民不贊成廢除死刑，但民主黨堅持贊成，這不是說明政黨應有的政治道德嗎？」

梁振英又指，民主黨不去北京不入中聯辦，但在立法會「拉布」，「這些基本表現，像是『有商有量』、『有妥協』嗎？」