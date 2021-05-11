公務員試用期須到內地「掛職」才獲長約　林鄭：快與內地簽署安排

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-11 18:45

特首林鄭月娥昨晚（10日）接受央視訪問時表示，政府很快與廣東和深圳政府簽訂協議，讓香港公務員到內地「掛職」交流。 林鄭指，港府早前已經與北京、上海等地政府簽訂「掛職」交流協議，強調粵港澳大灣區將是未來的工作重點，冀公務員能深入了解大灣區內城市的工作和運作方式。

特首林鄭月娥接受央視訪問時表示，將會與深圳市等廣東省市政府簽訂協議，讓香港公務員到內地「掛職」交流。

林鄭又指，希望香港在大灣區可作為一個貢獻者，以及一個受惠者，在提升香港經濟的優勢同時，能保持香港作為一個外向型的自由經濟體。

對於有指大灣區會將香港掏空的說法，林鄭強調是「站不住腳」，因香港每年培養不少人才，故需要尋找更大的市場讓他們發揮。林鄭認為，政府要做好大灣區的宣傳和教育，給予年輕人進入大灣區的機會。

公務員事務局局長聶德權早前表示，港府正與內地部門商討加強香港公務員培訓。（張浩維攝）

聶德權：公務員試用期須到內地單位「掛職」後才獲聘用

公務員事務局局長聶德權早前表示，港府正與內地部門商討加強香港公務員培訓，日後希望引入規定，要求公務員必須在3年試用期間，到內地單位「掛職」一段時間，才獲長期聘用。