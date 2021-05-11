議規會正研究流會缺席議員罰錢　謝偉俊：冀透過罰款作「反誘因」

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-11 20:10

立法會早前通過修改《議事規則》及《內務守則》以防議員拉布，議事規則委員會正研究新一輪修改《議事規則》方向，包括為事務委員會及法案委員會的委員人數設上限。謝偉俊稱，初步計劃委員人數約15至20人，但亦有委員建議定在30人，故他們暫未有定案，仍在聽取不同的意見。 議規會正研究扣除流會時，沒合理原因而缺席的議員一日酬金，即3,400元。謝偉俊表示，過往有人濫用「點人數」程序用作拉布，所以希望透過罰款作為「反誘因」，減少隨便「點人數」的機會，他強調會再研究相關角度，並諮詢全體議員。

點算法定人數期間去洗手間怎辦？ 謝偉俊：細節會再商討

被問到事務委員會及法案委員會設人數上限後，各委員會如何組成，謝偉俊稱，太多議員傾向支持各自組隊「湊人數」加入，他稱「版塊式」組隊對大政黨來說較易處理，但認為「單頭」議員同樣可互相組隊，強調最終希望平衡議員的參與權利，以及整體立法會的暢順和有效度。

對於禁止議員點算法定人數期間離開會議廳，謝偉俊稱會上有討論，有議員認為做法不人道，「如果去洗手間咁點？」他稱具體細節會再商討，達至恰當的平衡度，令大家不會濫用「點人數」的機制，同時令立法會符合《基本法》的要求。

另外有指立法會主席可拒絕議員提出「點人數」的要求，謝偉俊稱，主席拒絕「點人數」或有機會違反《基本法》，但會研究在甚麼狀況下，主席可暫緩處理「點人數」要求以及如何處理議員濫用「點人數」的情況。