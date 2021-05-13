重提上屆政改方案保特首選舉有競爭　林鄭：反對者阻礙民主向前

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-13 13:17

特首林鄭月娥在昨日（12日）的節目《選委界別分組面面觀》中，訪問政制及內地事務局前局長、全國人大代表譚志源，期間重提兩人有份推銷的2017年特首普選政改方案中，曾確保須有至少兩名行政長官候選人，但今次「完善選舉制度」無相關要求，讚揚當時政改方案已更為進取，批評當時反對政改的人士，令香港民主不能更快向前行。

指誰人令香港民主不能更快向前 「大家心中有數」

上屆特區政府由時任政務司長林鄭月娥、時任律政司長袁國強、時任政制及內地事務局長譚志源，於2013年至2015年間組成「政改三人組」，前後花20個月推銷2017年特首普選方案，但在人大8.31決定後，民主派不滿對普選特首「落三閘」，民間發起為時79天的佔領行動。翌年在立法會中，政改方案僅獲8票支持、28票反對，被大比數否決（因建制派「等埋發叔」協調失誤一度離場）。

林鄭月娥引述立法會前主席曾鈺成指，選舉制度修訂後離普選是「近了」，她以此帶起話題，指自己和譚志源「相對有資格」談這件事。譚志源指，是次選舉制度修訂，在穩定香港政治方面是能夠做到的，可發揮廣泛代表性，而2014年8.31決定中，其中一個元素，正是廣泛代表性、可容納兼顧各階層利益，完善提名委員會的機制，因此認為二者的理念是一致的。

他又指，新制下加入的新界別，可令特首既兼顧各階層利益，也有國家整體大局觀，如果以這個原則將選委會日後轉化為提名委員會，提名行政長官候選人，相信邁向普選會更加容易。

林鄭：不希望只有一名特首候選人

林鄭月娥借向譚志源提問，不點名批評上屆反對政改方案的人士：「你是否記得當時其實那一套方案裡，有一個更加進取的設計，就是必須要有兩至三名候選人？因為市民想要有選擇，但今日反而其實——我希望不會出現，但理論上可以只得一名參選行政長官的候選人，所以有時候我們兩人回頭看當時真的很可惜。如果現在還有當時反對那套方案的政治人物，說我們今日是民主倒退的話，其實並不是在說心中話，是誰令香港的民主不能夠更快地向前行，大家心中有數。」