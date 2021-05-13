兼職議助福袋誘投鄭泳舜罪成　李慧琼稱不知情　袁海文促交代細節

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-13 20:33

法庭今日裁定兩人於2018年立法會九龍西補選中，以派發「福袋」誘使選民投票予民建聯鄭泳舜，串謀在選舉中作出舞弊行為罪成，其中一人曾經任職民建聯主席李慧琼的兼職議員助理。李慧琼回應事件指，她與辦事處職員均對涉案事宜並不知情，亦沒有任何關係。 李慧琼表示，她只是從傳媒報道得知大概情形，確認其中一名涉案人士曾於她的議員辦事處擔任助理，而當事人沒有就案件向她求助，所以她難以評論，亦認為不宜妄加評論。 民主黨區議員袁海文指李慧琼應公開交代當時為何聘用該職員、是否知悉法官所指的幕後人等，並要求廉正公署徹查案件。

李慧琼表示，已盡力全面查詢核證，確認她與辦事處職員，均對當事人所涉事宜並不知情，亦無沒有任何關係。（資料圖片／盧翊銘攝）

李慧琼指，無論有否為其議員辦事處工作，任何人若需要議員協助，相信任何議員都會樂於協作及支援。她表示，已盡力全面查詢核證，確認她與辦事處職員，均對當事人所涉事宜並不知情，亦無沒有任何關係。

袁海文就事件回應指，他早前翻查立法會資料時發現案件其中一名被告王維霞是李慧琼的職員，資料顯示李慧琼曾向立法會申領王維霞在2017年8月、11月，2018年1月、3月、4月及5月的工資，證明王維霞工作橫跨2018年3月立法會補選期間，認為有理由令人懷疑民建聯在案中角色，所以帶同資料到廉署高調舉報，要求徹查串謀作出舞弊行為，是否涉及李慧琼或有關民建聯人士。

袁海文指自己到廉署報案後，民建聯只是發聲明譴責他，卻未有交代事件細節。（資料圖片／鄭子峰攝）

袁海文指民建聯一度發聲明譴責他卻無交代事件

袁海文批評民建聯當晚發表聲明意圖轉移視線，向他提出強烈反對及譴責，卻完全沒有向公眾交代事件始末，反問當時「是不敢，還是不能？」他又引述法官指，另一位案中被告極力維護幕後人，可見背後有更多不能見光的問題。

袁認為李慧琼應公開交代當時為何聘用該職員，對法官所指的幕後人、提供福袋的人士或機構有何跟進工作，以至會否為監督職員不力辭職問責，又質疑鄭泳舜是否應辭職重選，以確保選舉公平。他亦再次要求廉署繼續嚴肅調查，揪出背後元兇。