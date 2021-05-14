林鄭突揮「尚方寶劍」　梁志祥料陸續有來：收回土地做法精明

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-14 16:37

昨日（13日）下午，政府宣佈根據《收回土地條例》收回3幅土地，以興建資助房屋。今次是2019年《施政報告》提出以《收回土地條例》收地之後，首先公佈的3幅土地，雖然面積不大、可建單位亦不多，但卻有明顯的政策指向，預視了政府現時覓地的大方向。 民建聯新界西立法會議員梁志祥就指，今次採用《收回土地條例》做法精明，更預期會陸續有來。

2019年政府預告運用條例 近兩年後終見真章

《收回土地條例》一向被稱為政府的「尚方寶劍」，皆因這是政府的「絕招」，業主「無得say no」。寶劍慎出鞘，政府向來不多使用這條條例，但情況在近期有變化。

民建聯在2019年9月11日於報章刊登廣告，促請政府引用《收回土地條例》收回私人業主的閒置土地，大量興建公營房屋。1個月後的10月16日，林鄭月娥的《施政報告》指，「政府會全力以赴，讓土地為民所用，包括加快規劃，然後運用《收回土地條例》及其他適用條例，收回三類私人土地發展公營房屋、首置單位及相關設施。」當時更指，已經覓得10幅土地，研究發展可行性，到了昨日，其中3幅土地終於曝光。

針對已規劃高密度發展 惟未有效運用之土地

今次採用《收回土地條例》，新聞稿之中還有一段預告式說法：「這些土地已於多年前規劃作較高密度發展，以便透過私人發展更有效使用有關土地。儘管如此，今日的公布表明倘若有關土地的發展潛能未有適時落實，政府願意透過收回有關土地作公共用途，推動發展有關土地。」由此可見，一些早已規劃為高密度發展，但遲遲未動工的地皮，或是現階段政府的目標。

3塊地皮分別位於粉嶺和元朗。粉嶺一地在新運路，約在粉嶺康樂公園斜對面停車場，鄰近粉嶺中心，但地皮僅3,500平方米，是最細的地皮。十八鄉路地皮是位於原築旁邊的空地，現時為露天停車場，面積7,000平方米最大。而元龍街地皮則位於市中心，為YOHO TOWN「中間」的露天停車場，面積5,300平方米，屬於市中心地帶。

3幅土地連同鄰近官地，合共可提供1,600伙，單位不多但卻有重大意義，顯示政府「寶劍」目標不單止揮向社區邊陲，亦會指向市區中心地帶，「全方位」覓地建屋。

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梁志祥：市區地能較快發展 預期收地陸續有來

梁志祥表示，今次樂見政府使用《收回土地條例》收回土地發展，指根據政府新聞稿的說法可以預期，類似的收地項目會「陸續有來」，形容是精明的做法，顯示政府有決心建屋供市民居住。

而3幅土地都鄰近大型屋苑，梁志祥指，雖然地皮較細，但能夠在市中心覓地建屋，比起用作露天停車場絕對是好事。他說市區土地已有交通等配套，不需要重新鋪設基建，因此相對於郊區建屋一定較快捷和成熟，諮詢的反對聲音也細得多。

郊野公園建屋 梁志祥指現屆政府不會優先考慮

至於全國政協副主席、前特首梁振英重提大欖隧道收費站西面的郊野公園邊陲，用於興建公營房屋，梁志祥指由於社會有較大爭議，相信現屆政府不會優先考慮。他說政府有定下發展優次，相信就算要重新推行，也要待下一屆特首任期才有眉目。