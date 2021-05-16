六四32周年｜支聯會長跑　蔡耀昌籲市民自行表達毋忘六四

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-16 12:52

今年是六四32周年，亦是《港區國安法》生效後的首個六四。支聯會今（16日）舉行六四長跑，由維多利亞公園南亭廣場出發，途經政府總部、港大「國殤之柱」，終點跑至中聯辦。 支聯會秘書蔡耀昌、副主席鄒幸彤與另外兩名成員今早約9時在維園集合起跑，中午11時左右到達中聯辦。多名警員及便衣警員期間在附近戒備，支聯會成員一邊跑一邊高呼「平反六四，越走越近」的口號。蔡耀昌表示，由於受限聚令影響，今年只有四人代表長跑，而早前在網上發起六四長跑活動共有128人報名，參加者將於本月不同日子，自行完成同樣路線的長跑。

參與長跑的四人約於中午11時多到達中聯辦外，他們高呼口號，並將迷你民主女神像模型貼在中聯辦外的水馬。

蔡耀昌表示，面對現時嚴峻的政治環境，做得一日得一日，「甚至自己今年六四是否可自由悼念都未知」，他強調支聯會其他常委和義工都會繼續堅持。至於主席李卓人的現況，蔡耀昌稱，這段時間失去李卓人，支聯會確有影響，但指得知對方意志堅定，會在獄中會用自己的方式悼念六四。

蔡耀昌稱，早前接獲警方通知，將於周四（20日）商討5月30日六四遊行事宜，另會於本月25日，就六四燭光晚會再與警方會面。

難評估集會會否獲批 籲警考慮港人權利和自由

蔡耀昌稱無法評估有關結果，會爭取在法律框架下舉行合法抗爭，希望警方考慮港人的權利和自由，作岀符合法律和人權保障的決定。他強調，即使面對逆境，都希望市民能以自己方式表達毋忘六四的決心。

被問到會否避免再講「結束一黨專政」或改變支聯會綱領，蔡耀昌指支聯會現時面對不少壓力和各方挑釁，不會一一回應。他強調爭取平反八九民運是支聯會32年來堅持的核心，一定會堅持到底，以合法、和平的方式爭取，直到公義得到彰顯。

支聯會副主席蔡耀昌面對控罪，表示會堅持信念。（余俊亮攝）

蔡耀昌：一定可在平反的路上走下去

蔡耀昌被控去年10月1日遊行組織及參與未經批准集結，案件將於周一開審。他對此表示，即使面對逆境都會堅持信念，「就算我自己今年如果不能夠在自己的地方悼念六四，可能在封閉的監獄，我都會繼續悼念。」他認為即使面對不少掣肘和限制，但只要信念不死，一定可在平反的路上走下去。