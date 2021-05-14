六四32｜支聯會接警通知　遊行、晚會分兩次商討　周日長跑改四人

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-14 16:05

今年是六四32周年，也是《國安法》實施後首個六四，支聯會計劃於周日（16日）及本月30日分別舉辦六四長跑及六四遊行，並於在6月4日舉辦六四燭光晚會，早前已按《公安條例》入紙知會警方。 支聯會秘書蔡耀昌接受《香港01》查詢時表示，今天（14日）收到警方通知，指警方將分開兩次與支聯會會面，下周四（20日）會議先商討有關「5.30」遊行的安排，本月25日舉行另一次會議，商討六四燭光晚會安排。

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本月25日晤警商討六四燭光晚會

支聯會近期捲入政治風眼，「五大綱領」遭建制派指涉違反《國安法》，更有傳警方將拒批六四燭光晚會的集會申請。支聯會早前收到康文署來信，署方稱將繼續暫停處理免費康體場地作非指定用途活動的預訂，故未能處理支聯會就借用維園足球場舉辦六四晚會的申請。

蔡耀昌今天收到警方最新通知，指警方將分開兩次與支聯會進行會議，下周四（20日）先商討有關「5.30」遊行的安排，本月25日舉行另一次會議，商討六四燭光晚會安排。蔡耀昌指，難以評估警方會否批准支聯會舉行遊行和集會，促警方按法律、考慮本港市民遊行集會的基本權利作決定。

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正籌組四人長跑組合

支聯會將於周日（16日）舉行六四長跑，一如以往由維多利亞公園南亭廣場出發，途經新華社香港分社、立法會、終審法院、國殤之柱等地點，跑至終點中聯辦。蔡耀昌表示，支聯會已撤回長跑的不反對通知書申請，活動將如期舉辦，但為免被警方指違反限聚令，長跑將改由四人完成，目前正籌組由哪四人完成長跑。另外，支聯會早前呼籲有意參與六四長跑的市民，在其他日子完成長跑，其後於網上上載相片，蔡耀昌指目前有128人預告會自行參與長跑。

2020年5月24日，支聯會舉行六四長跑，由主席李卓人帶頭，分每組8人、由維園跑至中聯辦，數十名警員及便衣警員在場戒備。