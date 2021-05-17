公務員離職創14年新高　聶德權：逾半試用期離任　仍屬低水平

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-17 14:00

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（17日）召開，討論公務員編制，會上多名議員關心公務員辭職情況。公務員事務局局長聶德權表示，過去一年流失約8500名公務員，其中有1863人辭職，超過一半人在試用期離任。根據政府文件，2020/21年度公務員辭職數字，創14年來最高。 聶德權指，辭職的公務員各有理由，包括家庭、健康原因等，亦有獲私人市場聘任，強調辭職率為整體1.05%，仍屬於低水平。

AO申請比去年多

聶德權指，政務職系人員過去一年有14人退休、21人辭職，以及1人轉職，流失率為5.21%，是最近十年較高的數字。新民黨立法會議員葉劉淑儀問及，政府要求公務員宣誓後，招聘政務官有否變得困難，聶德權表示，今年接獲14,000份申請，較去年12,000多，反映申請的數目仍不少。

金融界議員陳振英指，現時18個公務員首長級職位，有14個由女性擔任，問及常任秘書長的男女性比例如何？聶德權稱，18個常務秘書長職級，女性佔11個；民建聯蔣麗芸直言「可喜可賀」，但認為局方需要關心這問題，聶德權指局方會關注女性公務員的數目，強調整個招聘過程屬公平、公正，「有能者居之」。

聶德權：新制公務員沒長俸 但有較強積金優厚的公職金

工聯會立法會議員郭偉強問及，新制公務員沒長俸及退休金，是否降低公務員留任的吸引力。聶德權表示，公務員辭職各有不同原因，又指新制公務員雖然沒有退休金，但仍有待遇比強積金優厚的公職金。他認為年輕一代改變就業文化，很少會同一份工作做到退休。

建測規園界立法會議員謝偉銓表示，政府以節省資源為由，近兩個財政年度凍結人手編制，同時繼續招聘，質疑是掩耳盜鈴。聶德權稱，今年凍結編制情況下，繼續招聘約14,000個職位是為填補人手流失。他又指，過往曾因收縮編制而停止招聘，惟產生不少問題，亦導致政府出現斷層問題，對部門發展及人手繼任有影響，故局方不希望停止凍結招聘。