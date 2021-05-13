梁振英再提參選政綱？　倡大欖郊野公園邊陲建3萬居屋　呎價6千元

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-13 12:22

全國政協副主席、前特首梁振英近期動作頻頻，他今（13日）在社交網頁上載片段，大談對房屋問題的見解和建議。梁振英提到，他任內最後的一份《施政報告》曾提出思考以郊野公園邊陲地帶的土地興建公營房屋，隨後他邀請香港房屋協會進行生態及技術硏究，惟林鄭政府於兩年前中止房協的研究。 梁振英重提有關建議，建議撥出不超過100公頃、位於大欖郊野公園的邊陲土地，即約千分之二的郊野公園土地，興建約2萬至3萬居屋個單位，每呎劃一售6千元。

全國政協副主席、前特首梁振英。（資料圖片/梁鵬威攝）

不收地價 超資由政府負責

梁振英在Facebook上載中、英文影片，提到2017年1月他發表內最後一份《施政報告》，當中提出「應思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的老人院等非地產用途」，隨後邀請房協進行生態及技術硏究，惟在2019年2月，新一屆政府中止房協的研究。

梁振英指，兩年過去了，香港房屋問題持續惡化，他希望港人重新考慮在郊野公園邊陲地興建居屋的建議，「雖然我明知障礙重重，既得利益阻力巨大，但我仍然希望香港人能夠重新考慮在郊野公園邊陲地帶起居屋」。

他建議撥出不超過100公頃、位於大欖郊野公園的邊陲土地，即約千分之二的郊野公園土地，興建約2萬至3萬居屋個單位，每呎劃一售6千元，「不收地價，只收回開發土地及建築成本，庫房沒有收入也沒有損失」，倘工程超資由政府負責，若工程有盈餘，則留予屋苑作日後集體維修和翻新儲備之用。

香港永久居民為對象 申請不限資產入息

梁振英指，凡香港永久居民、未有擁有香港住宅物業的家庭，不論資格、資產或入息水平均可申請新居屋，以過往抽居屋的分式分配限額，但不會區分公屋和非公屋居民，入伙後10年內必須自住，如要出售，只可原價回售給政府。

他建議城規會在變更用途手續上「速辦、特辦」，全力爭取極速通過，「在辦手續期間，先公布圖紙和價單、接受申請、甄別資格、抽籤、定揀樓次序。在完成城規等手續前不收訂金，如果在開始接受申請後18個月內不能完成城規等手續，則放棄整個計劃。上蓋建築期預計三年。」

日前重提成立文化局 政界關注參選特首

梁振英日前Facebook撰文，指香港要發展文化產業，需要有職能權責清晰的政策局，避免出現「人人管，無人管」的情況。他重提2012年上任特首前曾提出成立文化局，但動議不幸遭反對派拉布而無法實現，現時立法會再無拉布，希望文化局能盡早成立。



距離下屆特首選舉僅9個月，有「梁粉」之稱的張志剛早前受訪，指梁振英兼任特首有直達北京優勢，即使難以兼顧，相信對方寧願辭任政協只做特首，政界關注CY會否捲土重來參選。