王振民稱資本最誠實：投資者不怕國安法　只怕立法後香港還不安定

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-18 18:12

《完善選舉制度條例草案》正在立法會審議，清華大學港澳研究中心主任王振民昨日（17日）在北京的相關講座上，回應對選舉制度改革導致投資者流失的憂慮時，指「資本是最誠實的」，強調投資者不怕國安法，只怕有了國安法後香港還不安定。 王振民在主題演講中表示，中央針對香港亂象開出藥方，無論是制定《國安法》，還是完善選舉制度，也是體現香港已回歸祖國、由國家行使主權和治權的事實，中央絕對不允許香港被外部勢力控制。他強調，中央果斷出手完善香港選舉制度，實際上是挽救了香港，挽救了「一國兩制」。

曾任職中聯辦法律部部長的王振民表示，要跳出香港的角度，從國際與國內的角度看香港的問題。（資料圖片／陳焯煇攝）

王振民在主題演講中指出，今次改革選舉制度，要跳出香港來看問題，從國際及國內兩個大局看香港才行。首先，他指去年及今年兩會在會期縮短時間的情況下，仍納入香港議程，足見香港對國家的「極端重要性」；而美國對華政策的改變，包括當中對港政策也發生大變化，企圖利用香港來阻止中國發展。

王振民形容中央對香港開出兩個藥方，無論是香港國安法，還是改革選舉制度，都是要體現香港已經回歸祖國，由國家行使主權和治權的事實，強調香港的事情不由外國決定，也不能由那個外國支持的人在香港掌權，否則香港等於沒收回來，或者收回來後又得而復失，故中央絕不允許香港被外部勢力控制。



對於有人擔心香港完善選舉制度令香港資本流失，王振民稱資本是最誠實，投資最怕動盪，「哪個地方穩定投資者才會去哪裏」，又稱投資者並不怕國安法，怕的是有了香港國安法後香港還不安定，「未來的香港一定是一個安全的、民主的、自由的、繁榮的、開放的香港。」

指改革選舉制度豐富人類民主實踐、貢獻人類政治文明發展進步

王振民認為選舉制度改革有4個重大意義：一、認真吸收借鑒世界各國各地民主發展經驗教訓，挽救香港，因為很多國家引進別國讓他們引進的民主後導致國家內戰內亂，政府失控，民不聊生，中央絕不允許。他形容，2019年以來香港離這種狀況愈來愈近，所以中央才果斷出手修改香港選舉制度；二、使香港繼續發揮過去的正常功能和作用；三、有利於香港實現良政善治、維護法治，保持香港長期繁榮穩定和長治久安；四、豐富人類民主實踐，貢獻人類政治文明發展進步。

至於投資方面，王振民表示資本最誠實，而投資最怕動盪，故哪個地方穩定，投資者才會去哪裏。他指，投資者不怕國安法，怕的是有了香港國安法後香港還不安定，而未來的香港一定是安全、民主的、自由的、繁榮的、開放的香港。