網傳改圖指英國人不滿BNO港人　健吾誤轉載貼文捱轟｜政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-24 19:28

有網民在Facebook群組「英國團爐取暖」上載一張圖片，稱英國城市布力般出現一幅寫上「SOM TING ＷONG, IT'S CALLED BNO」的橫額，並寫道「英國人已經唔鍾意香港人，班人自己反醒下」。不少網民抽絲剝繭，查證圖片真偽，最終發現圖片是改圖，原圖字樣是「DONG」而非「BNO」，原來有球迷早前掛上橫額，諷刺英冠球隊伯明翰華人班主兼CEO任軒冬。 不少有爭議言論的KOL健吾在Facebook轉載有關貼文，並寫道：「話咁快」。大批不滿健吾的網民發現他轉載改圖後，群起狙擊，健吾之後就事件道歉，並稱承擔責任自我禁言8小時。

Facebook專頁《求驗傳媒》發文以正視聽，指原圖的字樣是「DONG」而非「BNO」。（求驗傳媒圖片）

健吾被轟「怨婦」 自我禁言8小時

有網民上載圖片，指在英國布力般出現「SOM TING ＷONG, IT'S CALLED BNO」標額，意指英國人不滿持BNO到英國定居的港人。有關圖片在網上廣傳，不少網民發現圖片僅為改圖，原圖的字樣是「DONG」，而非「BNO」。

翻查資料，有球迷在今年5月掛上在布力般橫額，諷刺英冠球隊伯明翰華人班主兼CEO任軒冬，英國《每日郵報》亦有報道有關新聞，引述球迷指即使不滿班主，但不應掛上涉及種族歧視的標語。Facebook專頁《求驗傳媒》亦發文以正視聽。

KOL健吾在社交網頁轉截該貼文，譏諷道：「話咁快。」本來已萬箭穿心的健吾被發現誤轉改圖後，被大批網民圍攻，包括揶揄健吾「怨婦」，「咪成日轉載啲未fact check 嘅嘢啦！上個禮拜已經轉咗單深圳棟樓嘅假料！」、「話咁快你就炒咗車」。健吾見狀道歉，並稱承擔責任，自我禁言8小時，「不過，post就擺係度算啦。 張圖假，廣傳果個有責任，我承擔。禁禁言八小時。」

健吾就事件致歉。

連登仔力數「七宗罪」

健吾被網民狙擊已非新鮮事，日前有連登會員出Post，力數健吾「七宗罪」，包括「眾人皆醉他獨醒，永遠無錯」、「全職24小時搵嘢批鬥，無論係本土定係外國都要批，從中拎優越感」。「連登仔」對貼文似乎相當有共鳴，3,173人留下正評，僅36人予「負皮」，反應可謂一面倒。

有網民迅速改圖諷刺健吾。（網上圖片）