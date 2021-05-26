屯馬線︱消息：港鐵屯馬線擬6月最後一周全線通車　過海段勢延誤

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-26 14:05

原定今年第3季全線開通的港鐵屯馬線，有望提早通車。消息指，屯馬線很大機會於6月最後一個星期通車，新增3個車站，包括宋皇臺、土瓜灣、何文田，至終點站紅磡接駁現時的港鐵西鐵線。 立法會鐵路事宜小組主席陳恒鑌表示，屯馬線啟德至紅磡站的測試已接近4個月，進展順利，相信可提早開通全線，估計屯馬線很大機會在6月26日或27日開通。 屯馬線全線通車後，鑽石山站往紅磡站只需12分鐘，比現時快8分鐘。

▼屯馬線新月台曝光▼

港鐵：待政府審批後盡快開通

港鐵（00066）主席歐陽伯權今日（26日）出席股東會前表示，沙中綫工程的屯馬線啟德至紅磡站的測試、試運進展順利，目前待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬線。港鐵過往公布，屯馬線預計在今年第3季全線開通，從目前屯馬線一期終點站啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣、何文田，總站是紅磡，並連接西鐵線，屆時共有27個站，長56公里，屬本港最長鐵路線。

沙中線紅磡站工程於2018年中被揭剪鋼筋醜聞，最終導致工程再度延誤，屯馬線亦只能分段通車。消息指，經過逾3個月試車後，屯馬線全線很大機會於6月最後一個星期通車，以6月27日星期日機會較大。

▼宋皇臺站、土瓜灣站資料▼

沙中線過海段難於2022年開通

立法會鐵路事宜小組主席、民建聯陳恒鑌表示，屯馬線啟德至紅磡站的測試已接近4個月，比一般測試長，而且紅磡站工程問題已解決，一切進展順利，應趕及在「七一」前提早開通，他已向政府及港鐵表達有關意見。他估計，屯馬線很大機會在6月26日或27日開通。

至於原定2022年第一季開通的沙中線過海段，陳恒鑌指工程有延誤，最快也可能要2023年。港鐵行政總裁金澤培今日指，過海段有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原定目標明年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。