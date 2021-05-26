公務員薪酬趨勢淨指標全負　委員會通過調查結果　交政府最後拍板

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-26 18:10

薪酬趨勢調查委員會今天（26日）召開會議，確認今年薪酬趨勢調查報告。根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48%，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49%和-1.00%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，三級公務員的薪酬趨勢淨指標均為負數。 公務員薪酬趨勢委員會主席李鑾輝指，由八大單位中，有六個單位簽署同意報告，高級公務員評議會及紀律部隊評議會代表未有出席。華員會會長利葵燕接受傳媒訪問時表示，該會代表明午將與公務事務局局長聶德權見面，反映華員會期望凍薪的訴求。

是次調查涵蓋113間公司、共145,544名僱員於去年4月至今年4月的薪酬趨勢，是次調查按照經改良的調查方法，計及參與調查公司因生活費用、一般經濟繁榮和公司業績、薪酬市值一般變動，以及勞績獎賞和級內遞增薪額而給予僱員的基本薪金及額外酬金的調整。

扣除遞增薪額 高級負2.04% 中級負0.54% 低級負0.68%

根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48%，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49%和-1.00%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，三級公務員的薪酬趨勢淨指標均為負數，意味公務員或要減薪。

公務員薪俸及服務條件常務委員會兩名代表、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會代表、公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長、公務員事務局兩名代表、第一標準薪級公務員評議會兩名職方代表及警察評議會兩名職方代表在會上確認調查結果。高級公務員評議會及紀律部隊評議會代表則因不同原因未有出席，利葵燕表示，該會代表明午將與公務事務局局長聶德權見面，反映華員會期望凍薪的訴求。

李鑾輝：數字已反映市況 強調薪酬要穩定

被問到是否調查能否充分反映本港經濟情況，李鑾輝指，調查涵蓋一些規模較大或穩健的公司，坦言難以涵蓋全港所有行業及公司的薪酬趨勢，又指今年調查中首次出現負數，認為數字已反映市況。

至於政府多個工僕團體表明不接受減薪，並提出凍薪訴求，李笑言自己不是「坐行會」，無法回答這個問題，但認為公務員的薪酬須具競爭力，否則社會精英不會擔任公務員，同時薪酬水平亦要穩定，若公僕薪酬變動大，就無法達致穩定，強調穩定是最重要的。他希望今年無出席會議的兩個公僕團體代表，明年可參與會議，與各代表就薪酬趨勢問題從長計議。