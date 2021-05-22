薪酬指標全負數　公務員協會盼逆市加薪：憂減薪成私企老闆擋箭牌

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-22 12:24

薪酬趨勢調查委員會日前公布最新調查結果，扣除遞增薪額開支比率後，高中低層公務員淨指標皆為負數，分別為-2.04%、-0.54%及-0.68%。政府人員協會早前向在職公務員進行電子問卷調查，結果顯示，約81%受訪者不滿意薪酬趨勢調查結果；7成5人期望加薪幅度不低於1至3%。 政府人員協會權益總幹事梁子穎表示，公務員薪酬若凍結或減薪，會同對本地私人市場的薪酬調整會造成惡性循環，因老闆會當是「擋箭牌」參考，呼籲政府全盤考慮六大加薪因素，希望疫情下能按通脹調整薪酬。

4成人無奈接受政府凍結薪酬 2成人表示憤怒

政府人員協會於5月18日至21日向在職公務員進行電子問卷調查，合共收回2254份回應。調查結果顯示，81%受訪者對薪酬趨勢調查結果不滿意；8成受訪者認為政府需全面考慮六大因素，7成5人期望加薪幅度不低於1至3%。調查結果又顯示，若政府凍結薪酬，4成人會無奈接受，逾2成表示憤怒不接受。

協會主席馬志成表示，政府在決定公務員調薪幅度時，必須秉承貫徹機制，全盤考慮六大因素，特別是薪酬趨勢調查所得的薪酬趨勢指標以外的因素，包括：香港經濟狀況、生活費用的變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整的要求及公務員士氣。

政府人員協會權益總幹事梁子穎表示，公務員薪酬若凍結或減薪，會同對本地私人市場的薪酬調整會造成惡性循環，因老闆會當是「擋箭牌」參考，呼籲政府全盤考慮六大加薪因素，希望疫情下能按通脹調整薪酬。（資料圖片 / 羅君豪攝）

梁子穎表示，公務員薪酬若凍結或減薪，對本地私人市場會造成惡性循環，因商人或老闆不少都會參考公務員的薪酬調整幅度，擔心或以凍薪、減薪為擋箭牌，拒絕在私人市場調整員工開支。他又指在疫情下，不少人的防疫開支有增加，生活費用及交通費用都有增加，公務員的薪酬亦應緊隨通脹增加。

指經濟情況非一面倒 部分行業亦有加人工

被問到相比起其他行業，公務員已沒有裁員等情況，在這情況下依然要求加薪，會否憂慮外界有不良觀感及覺得不公平，馬志成直言「沒有打工仔不希望加人工」，又強調過去經濟情況並非一面倒，社會上部分行業反而亦有加人工。馬志成強調今次訴求主要是希望按通脹調整薪金，應付生活開支。

年輕公務員：薪酬追不上通脹 致不敢找女朋友

27歲年輕基層公務員林先生是政府一級工人，他表示，自己需要進修才能投考其他職位，因此目前正修讀毅進學位，但指去年工資凍薪而學費一直攀升，令他增加進修的財政負擔，因此希望政府能帶來加薪好消息。他亦提到身邊其他公務員已有家室，但自己薪酬追不上通脹，家庭開支十分大，這一點亦使他一直不敢找女朋友，至今仍然單身。