湯家驊魔鬼論撐林鄭連任　張志剛諷不符政治倫理　湯：我從不閃縮

撰文: 吳倬安 最後更新日期: 2021-04-29 13:10

行政會議成員湯家驊日前接受訪問力撐特首林鄭月娥連任,形容林鄭是歷任特首之中「最開放」,並引用英文諺語「the devil you know better than the devil you don't(跟認識的魔鬼打交道,總好於跟不認識的」,言論惹來熱議。 全國政協委員、「梁粉」張志剛今日(29日)在報章撰文,質疑湯家驊以「魔鬼」形容其「政治老闆」林鄭,是否符合政治倫理,又諷刺湯借482年前的老話來「反對改變」是幫倒忙。 湯家驊回應查詢時指,該句諺語並非指任何人是「魔鬼」,只是說選擇一個較熟悉的人較不熟悉的人好,明言不後悔發表這番言論,「我講嘢從來唔會閃閃縮縮、左閃右避。」

湯家驊自2017年起,擔任行政會議成員。(資料圖片/政府新聞處)

張志剛:如林鄭是魔鬼 其他建制問鼎特首問也是魔鬼?

張志剛在《明報》以《Who is the devil?》為題撰文,稱看完湯家驊訪問,心裏出現一大堆疑惑和問號,希望對方可公開解釋。張志剛指,湯家驊引用的英文諺語,言下之意就是指林鄭是「魔鬼」,認為湯家驊作為行政會議非官守成員,委任他的正是特首,質疑湯形容其「政治老闆」為「魔鬼」,「是否合乎政治倫理?」



張志剛隨後引述對方在訪問中指,林鄭確是有很多短處,亦有很多長處,若她有機會做多5年特首,工作或會做得好些。張認為,這番說話顯示湯不是一時口誤,而是真的意有所指,「那句『the devil you know』,也成為湯家驊支持現任行政長官連任的最主要論據。」

張志剛推論,若林鄭是「the devil you know 」(你認識的魔鬼),即是否意指其他有力問鼎行政長官的建制派也是「the devil you don't know」(你不認識的魔鬼),稱相信一大批有志之士也會說:「我不是魔鬼」。

嘲湯家驊幫倒忙 引廣東俗語:「偷雞唔到蝕把米」

張志剛翻查這句英文諺語的典故,指是源於482年前的愛爾蘭,意思是「寧可和已知的壞東西打交道,也不要你不認識的新東西」,質疑湯家驊引用這句英諺不適合當今世代。他認為,不論是在歐洲還是美國,最近30年的國家領導人選舉,主軸都離不開「改變」(change),惟湯家驊拿一句源於482年前的老話反對改變,反問「這是幫忙,還是幫倒忙」,又嘲諷稱:「湯家驊首先就公開表示自己的政治老闆是devil,是壞東西。英諺我識得沒有湯先生那麼多,廣東俗語有謂『偷雞唔到蝕把米』,大概合適貼切。」

對於湯家驊形容林鄭是歷任特首中「最開放」,曾獲梁振英委任為行會成員的張志剛質疑,這不是湯「自己一人可以自說自話」,直指湯家驊不是當選美會的評判,不能講一聲「我鍾意」就算,認為這番言論涉及三名前特首董建華、曾蔭權及梁振英,認為湯作為政壇中人公開評評點點,總要負責任地提些證據。張志剛質疑何謂「開放」,「是比較和反對派的領頭人『攬頭攬頸』,還是比較『把酒言歡』,抑或比較對反對派團體『慷慨解囊』?」



林鄭於2018年曾出席民主黨黨慶,「慷慨解囊」即席捐出三萬元,做法惹起建制派不滿。

林鄭於2018年曾出席民主黨黨慶,「慷慨解囊」即席捐出三萬元。(資料圖片)

張志剛:中間路線根本不存在

至於湯家驊在訪問中提及,現屆政府中「開明派」、民主派或第三路線派別的人比例已遠超過各屆政府,張志剛質疑所謂「開明派和民主派」,是否符合港澳辦主任夏寶龍講話中「愛國者」的標準。

湯家驊6年前另組「民主思路」,主張「中間路線」,張志剛在文末指,過去15年已評論多次,第三條路根本不存在香港的政治現實,「經濟和社會政策,可以有中間形態,也就是第三條路。香港政治矛盾主軸是『愛國』和『反共』,兩者是劃然二分,哪有中間形態。」

湯家驊回應:我講嘢從來唔會左閃右避

湯家驊接受《香港01》查詢時指,對張志剛的批評「無睇法」,坦言自己被批評已非第一天的事,強調這句英文諺語並非指任何人是「魔鬼」,只是說選擇一個較熟悉的人較不熟悉的人好,強調自己尊重所有人的言論,明言不會後悔發表這番言論,「我不嬲直話直說,明白我嘅性格嘅人都會知道,我講嘢從來唔會閃閃縮縮、左閃右避。」

對於張志剛質疑「開明派和民主派」未必符合愛國者標準,湯家驊指,「開明派」不一定是愛國,建制也不一定是愛國,是否愛國與政治派別無關係。