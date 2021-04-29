湯家驊魔鬼論撐林鄭連任　張志剛諷不符政治倫理　湯：我從不閃縮

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-29 13:10

行政會議成員湯家驊日前接受訪問力撐特首林鄭月娥連任，形容林鄭是歷任特首之中「最開放」，並引用英文諺語「the devil you know better than the devil you don't（跟認識的魔鬼打交道，總好於跟不認識的」，言論惹來熱議。 全國政協委員、「梁粉」張志剛今日（29日）在報章撰文，質疑湯家驊以「魔鬼」形容其「政治老闆」林鄭，是否符合政治倫理，又諷刺湯借482年前的老話來「反對改變」是幫倒忙。 湯家驊回應查詢時指，該句諺語並非指任何人是「魔鬼」，只是說選擇一個較熟悉的人較不熟悉的人好，明言不後悔發表這番言論，「我講嘢從來唔會閃閃縮縮、左閃右避。」

湯家驊自2017年起，擔任行政會議成員。（資料圖片/政府新聞處）

張志剛：如林鄭是魔鬼 其他建制問鼎特首問也是魔鬼？

張志剛在《明報》以《Who is the devil？》為題撰文，稱看完湯家驊訪問，心裏出現一大堆疑惑和問號，希望對方可公開解釋。張志剛指，湯家驊引用的英文諺語，言下之意就是指林鄭是「魔鬼」，認為湯家驊作為行政會議非官守成員，委任他的正是特首，質疑湯形容其「政治老闆」為「魔鬼」，「是否合乎政治倫理？」



張志剛隨後引述對方在訪問中指，林鄭確是有很多短處，亦有很多長處，若她有機會做多5年特首，工作或會做得好些。張認為，這番說話顯示湯不是一時口誤，而是真的意有所指，「那句『the devil you know』，也成為湯家驊支持現任行政長官連任的最主要論據。」

張志剛推論，若林鄭是「the devil you know 」（你認識的魔鬼），即是否意指其他有力問鼎行政長官的建制派也是「the devil you don't know」（你不認識的魔鬼），稱相信一大批有志之士也會說：「我不是魔鬼」。

嘲湯家驊幫倒忙 引廣東俗語：「偷雞唔到蝕把米」

張志剛翻查這句英文諺語的典故，指是源於482年前的愛爾蘭，意思是「寧可和已知的壞東西打交道，也不要你不認識的新東西」，質疑湯家驊引用這句英諺不適合當今世代。他認為，不論是在歐洲還是美國，最近30年的國家領導人選舉，主軸都離不開「改變」（change），惟湯家驊拿一句源於482年前的老話反對改變，反問「這是幫忙，還是幫倒忙」，又嘲諷稱：「湯家驊首先就公開表示自己的政治老闆是devil，是壞東西。英諺我識得沒有湯先生那麼多，廣東俗語有謂『偷雞唔到蝕把米』，大概合適貼切。」

對於湯家驊形容林鄭是歷任特首中「最開放」，曾獲梁振英委任為行會成員的張志剛質疑，這不是湯「自己一人可以自說自話」，直指湯家驊不是當選美會的評判，不能講一聲「我鍾意」就算，認為這番言論涉及三名前特首董建華、曾蔭權及梁振英，認為湯作為政壇中人公開評評點點，總要負責任地提些證據。張志剛質疑何謂「開放」，「是比較和反對派的領頭人『攬頭攬頸』，還是比較『把酒言歡』，抑或比較對反對派團體『慷慨解囊』？」



林鄭於2018年曾出席民主黨黨慶，「慷慨解囊」即席捐出三萬元，做法惹起建制派不滿。

林鄭於2018年曾出席民主黨黨慶，「慷慨解囊」即席捐出三萬元。（資料圖片）

張志剛：中間路線根本不存在

至於湯家驊在訪問中提及，現屆政府中「開明派」、民主派或第三路線派別的人比例已遠超過各屆政府，張志剛質疑所謂「開明派和民主派」，是否符合港澳辦主任夏寶龍講話中「愛國者」的標準。

湯家驊6年前另組「民主思路」，主張「中間路線」，張志剛在文末指，過去15年已評論多次，第三條路根本不存在香港的政治現實，「經濟和社會政策，可以有中間形態，也就是第三條路。香港政治矛盾主軸是『愛國』和『反共』，兩者是劃然二分，哪有中間形態。」

湯家驊回應：我講嘢從來唔會左閃右避

湯家驊接受《香港01》查詢時指，對張志剛的批評「無睇法」，坦言自己被批評已非第一天的事，強調這句英文諺語並非指任何人是「魔鬼」，只是說選擇一個較熟悉的人較不熟悉的人好，強調自己尊重所有人的言論，明言不會後悔發表這番言論，「我不嬲直話直說，明白我嘅性格嘅人都會知道，我講嘢從來唔會閃閃縮縮、左閃右避。」

對於張志剛質疑「開明派和民主派」未必符合愛國者標準，湯家驊指，「開明派」不一定是愛國，建制也不一定是愛國，是否愛國與政治派別無關係。