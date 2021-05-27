何君堯質疑紅十字會沒有智慧理解選舉改制　鄭松泰批上綱上線

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-27 18:37

立法會今日（27日）續審《2021年完善選舉制度（綜合）條例草案》，新界西立法會議員何君堯在全體委員會審議階段發言，表示關注紅十字會被剔除出選委實體名單一事，質疑紅十字會不理解中央修改制度的用意，批評紅十字會缺乏智慧。 熱血公民鄭松泰之後發言時反駁何君堯，指何的意思有如表示紅十字會退出選委是不愛國的行為，認為紅十字會退出選委，正顯示其作為公平、中立及獨立的志願機構，出於人道的關懷，反斥何君堯「你去捐血的時候看看你的血是否藍色的」，批評他言論上綱上線。

香港紅十字會要求政府將他們從選委之中剔除。（資料圖片）

何君堯指其他團體覺得是榮譽 質疑紅十字會缺乏認知

何君堯發言時表示，他從報道中得知香港紅十字會認為自己屬於NGO（非政府組織），不希望參與政治表態，要求政府將其從選委之中剔除，但何君堯質疑這做法本身就是一種政治表態。他續指，選委名單之中不乏其他NGO、慈善團體，而他們個個都覺得可以參與是一種榮譽，「好多人想爭住落去都爭不到，偏偏紅十字會將自己剔除出來，究竟是甚麼一回事？」

何君堯稱，修例是為了堵塞漏洞，防止希望「攬炒」的人奪權，質疑紅十字會看不出這點而不想參加。他質疑紅十字會對選舉改制缺乏認知，又擔憂仍有人不明白為何要舉國之力推動修改制度，敦促港府繼續努力，並通過港府駐外機構，多講解何謂完善選舉制度。他質疑紅十字會的表態顯示沒有智慧，「你不要以為它有這樣的地位，就有這樣的智慧。它未必有」。

鄭松泰：仆心仆命選選委才欠智慧 任何任置都可為國家出力

鄭松泰發言時質疑政府的修正案，當中提到即使有參選人去世，亦不必終止選舉程序，而鄭則認為建制派推動此修正案的基礎未必合理。他之後重提何君堯的發言，指何君堯發言的用意，就是指退出選委的組織並非愛國組織，「不如你直接說它違反國安法吧。」

鄭松泰又指，任何人「仆心仆命」取得選委議席，或者介意其界別的選委數字不夠多，都是欠缺足夠智慧，為香港、為國家貢獻不需要坐在選委的席位，任何位置都可為國家貢獻、出力。

鄭松泰認為，紅十字會退出選委，正正是顯示其公平、中立及獨立的志願機構。（盧翊銘攝）

鄭松泰指紅十字會退出更顯中立獨立 諷何捐血看是否藍色

鄭松泰認為，紅十字會退出選委，正正是顯示其公平、中立及獨立的志願機構，行事僅出於人道的關懷。他譏諷何君堯指，「你去捐血的時候看看你的血是否藍色的」，批評他言論上綱上線，即使透過這些言論，在選舉制度取得一定的支持度、博取同陣營中人的信任，又說不同意這樣對香港有貢獻。

鄭松泰之後回到發言重點，表示認為改制修訂忽略了讓被選中機構表達意向，例如因應機構價值觀、利益衝突而選擇退出選委。