選舉改制︱蔡子強：良政善治說易行難　朱兆麟倡加強管治人才培訓

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-27 19:18

立法會今日（5月27日）三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。經歷過去兩年政治亂局，民主派撤出議會後議會生態改變，新制度能否從根本改善香港未來施政質素，引起關注。港澳辦今日亦發稿指，新制度將會「開啟香港良政善治新篇章」。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，「良政善治」似是政治口號居多，真正實行起來很難，尤其新議會格局下，反對派能否成氣候也是未知之數。當新政治格局下「新香港速度」成為主流，一切以速度為先，往往難以確保質素。

蔡子強：政策若以速度優先 或衍生更多問題

蔡子強表示，「良政善治」似是政治宣傳口號多於真正做到的目標。他解釋，在新的議會下，有沒有反對聲音都是未知數，但估計就算有反對聲音亦難成氣候。當制度上無法制衡政府，施政會變成「新香港速度」，一切以速度優先，但過程中會有更多問題，最終有可能「自食其果」。

他舉例指，中國內地施政以效率為先，執行一些政策時雷厲風行，但偶爾亦會爆出一些嚴重問題。例如數年前，內地曾為了減少燒煤發電，急推改用天然氣，不准燒煤，但原來有些地方天然氣存量根本不夠，難以配合，結果有部分地區民眾斷電，難以過冬。3年半前北京驅趕「低端人口」，強拆房屋，但執行過急，亦被指忽視這些民眾對城市發展的貢獻，引來爭議。

蔡子強。（資料圖片）

反對聲音「小罵大幫忙」 難以糾正重大錯誤

蔡子強擔心，日後當「新香港速度」成主流，政府當局和建制派為求「快快過」，潛在的問題無人指出，或者指出後也無力煞停，導致施政透明度低。「大家怕民主會拖慢決策過程，但有速度不代表質素有保證，這是政治學的基本。」他指，立法會議員鄭松泰所指的「裙帶關係」現象非常有可能出現，因為日後主導香港政治體制的，來來去去都是同一群人，如同「內循環」，是一個「自我衍生」的機制，內裡的人利益關係錯綜複雜，所作的決定未必符合公眾利益。

特區和中央官員多次表示，歡迎愛國愛港人士參選，包括反對派，願意接受不同聲音。蔡子強質疑此說法的可信性，因為新制下人人都怕下屆失去提名，不敢在一些極度爭議、關鍵的議題上向政府提出異議，最多「小罵大幫忙」，避忌甚多。他又指，過去有媒體曾引述他表示新制下民主派可取六分之一議席，強調指這只是「最樂觀」的情況。「到底放多少人（入閘）、放誰人，都是北京牢牢控制，怎樣確保有制衡？」

朱兆麟：增強管治人才培訓 改變公務員治港思維

香港政治及管治學院召集人朱兆麟表示，從良政善治角度，未來特區管治架構也需一定程度的重整，解決一些纏擾香港管治多年的死結。例如公務員治港往往被質疑政治敏感度不足，他建議日後政府可再進一步擴大政治問責制，將政府功能再拆細，如最明顯、討論多時的運房局分拆，並且邀請各界別的專家主理政策局，改變過去英式公務員「AO通才」的思維。

他又建議，日後中央可在管治人才培訓上幫助香港更多，例如責成、給予大方向特區政府開辦課程或與國家行政學院進行交流活動，學習本港的民主政治、政制發展、與內地的聯繫等，建立切合香港實況的「香港module（模組）」，培訓政治人才。朱又呼籲，反對派先承認「一國兩制」框架，教育選民接受新的政治秩序，一步一步回歸理性，參與日後的體制。