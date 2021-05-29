專訪｜支聯會核心陷囹圄　常委梁錦威補位：要有繼續說真相的勇氣

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-29 07:00

談起支聯會，第一時間一定想起李卓人、何俊仁等核心人物，每年六四前夕接受記者訪問、申辦燭光集會，與每年六四晚會一樣，風雨不改。踏入第32個年頭的支聯會，今年迎來最嚴峻考驗，多名靈魂人物首度被控、判刑，何俊仁等更身陷囹圄。 元老失去自由身，支聯會常委唯有每人「行多步」，副主席鄒幸彤、常務秘書部召集人梁錦威從幕後走到幕前，充當前鋒。梁錦威接受《香港01》訪問時表示，核心成員入獄對支聯會運作確有影響，但強調現行機制下仍可運作，每位常委亦願承擔責任做多點。 支聯會近日站在政治急浪尖，警方拒批六四遊行及集會，「五大綱領」亦被質疑違法。梁錦威認為，目前仍未有官方說法，指支聯會綱領和行動會抵觸《國安法》，他們會繼續過往一貫做法，維持「五大綱領」。他直言現時社會確有一股恐懼感，「但我諗可以做嘅係要小心，有繼續說出真相的勇氣。」

1989年的梁錦威只有4歲，與很多人一樣，到了中學才初次接觸六四，學校教的不多，從書籍、報紙加深了解，直到大學參與學生會，開始和支聯會結下情緣。梁錦威其後在支聯會擔任義工，雖然沒有傳媒鎂光燈下，但每年六四集會都身負重任。2011年，他下了兩個重要決定：加入支聯會常委和參加區議會選舉，10年過去都在崗位上打拼。

做開後勤工作，突然要推上前線補位，梁錦威除了處理支聯會日常營運工作，今年亦擔任遊行集會的申請人。他強調每位常委都會「行多步」，亦願承擔更多，但坦言現時擔任發言人，不時要面對傳媒，確實仍未習慣。

仍在商討集會後備方案 會維持五大綱領

今年是《港區國安法》實施後的首個六四集會，警方以限聚令為由拒批不反對通知書，支聯會決定上訴。梁錦威指，支聯會正商討後備方案，強調最重要是確保市民可在合法、和平的情況下悼念。

六四集會上訴結果與支聯會前路一樣，被陰霾濃罩，近月支聯會被質疑違反《國安法》的聲音此起彼落。梁錦威認為，現時仍未有一個官方說法，指稱支聯會的綱領和行動會抵觸《國安法》，因此支聯會會繼續一貫做法，維持「五大綱領」，「每年六四前後，都有唔同人講好多說話，希望令市民唔好再悼念六四、減低參與悼念人數。之前會話六四過咗咁耐，唔好再悼念，而家就強硬啲，話違反《國安法》，令市民擔心悼念係咪違《國安法》。」

梁錦威表示，支聯會多年來經歷種種難關，預計未來風險會更高，直言確有擔心六四未來在香港消失，面對政府不同理由的打壓，如修改中國歷史科的課程，令老師不能暢欲言地教導，「（六四）事件在學生上有一個斷層，（支聯會）正正希望透過一系列悼念活動，令到真相可以一代一代傳下去，當事件喺政府嗰到被扭曲，或不能再傳承下去，只能夠透過民間力量流傳下去。」

「擔心有一日無人再講嘢」 實體記念館料下周重開

梁錦威直言，不排除支聯會有被取締的風險，只能盡力去做，「做幾多得幾多」，「如果有一日取締支聯會，我諗市民或民間社會都會有繼續悼念的力量」。支聯會爭取平反六四多年，這條路是否遙遙無期？梁錦威稱，「無論離平反六四近又好、遠又好，我諗堅持先係最重要，我哋都擔心有一日無人再講嘢，特別喺社會有一種恐懼氣氛。」

他形容在初選案後，「一啲講出真相嘅說話，如批評政府、爭取民主嘅都有顧忌，但我諗可以做嘅喺小心點，有繼續說出真相的勇氣。」

為免六四歷史被遺忘，支聯會近年計劃建立名為「六四人權記憶博物館」的網上記念館。梁錦威透露，現正準備資料搜集、網上設計等工作，預計今年底、下年初可公開給公眾瀏覽。至於早前因疫情關閉的實體記念館，梁錦威料下星期可重開，內容仍以八九民運為主。

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若失議席感可惜 信街坊可自發令社區變好

訪問當天，有街坊問他是否5月要結束辦事處，「見（前葵青區議員）黃潤達做到5月底，以為你這邊都是」，梁錦威即向街坊派定心丸，強調辦事處仍會繼續服務。不過，梁錦威的議席亦非穩陣，多名支聯會常委和民主派被控上年六四涉非法集結案，將於下月11日在區域法院提堂，以現時非法集結案的量刑起點，極可能面對超過3個月監禁，一旦罪成，梁錦威將失去議員身份。

在社區耕耘十載的梁錦威坦言，只能見步行步，「做幾多得幾多」，若失去議席，當然會不捨，可是經歷2019年反修例事件後，感覺街坊的自發性更高，疫情期間更主動搜集口罩派給其他街坊，想為社區作出改變，「我相信即使民主派區議員不能再參選，（街坊）都有方法令自己社區更好。」

社會彌漫恐懼感 籲有說真相的勇氣

梁錦威直言，現時社會的確有種恐懼感，開街站時市民亦有憂慮，但強調他們仍想堅持當晚燃點燭光。被問及會否擔心維園燭海今後不復再，他稱確有憂慮，但即使今年無法舉行六四集會，下年仍會堅持再辦。

面對政治氣候急劇轉變，民主運動要如何走下去？梁錦威不諱言，現時面對一個低潮期，要對抗的是恐懼感，大家要有說真話的勇氣，「只能夠繼續堅持，去講出真相，講真話。」