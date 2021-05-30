谷針奇招︱林健鋒：商界擬提供針後婚姻配對　安排單身男女見面

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-30 13:04

本地新冠疫苗接種率未如理想，政、商界各出奇謀「谷針」。信和集團及華人置業前日（28日）宣布送出觀塘豪宅凱匯、價值1,080萬元的高層一房單位作針後抽獎禮物後，兩款疫苗的接種預約即時飆升。 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（30日）於電視節目上表示，有商界朋友近日向其提出很多有創意的「谷針」方式，其中有婚姻配對公司建議，向已接種疫苗的男女提供「婚姻配對套票」，替他們安排見面。 對於商界推出各項抽獎鼓勵接種疫苗，林健鋒指獎品有噱頭，有助推動疫苗接種率，不希望外界以「貪」字去形容抽獎計劃。

冀很快有「第2、3層樓」作抽獎

林健鋒指，政府抗疫工作目前來說做得不錯，但打針情況個人覺得完全不滿意，要達成「群體免疫」要急起直追。他指，工商界一直很關心香港的接種率，近日已接觸很多朋友，都表示希望提供優惠「谷針」，例如較早前已提及的機票，酒店食宿、戲票等，另外亦有其他適合市民日常衣食住行的優惠，如醫療或驗身禮券等。

他透露，有一些商界朋友提出，為已接種疫苗的單身男女提供婚姻配對套票，「等大家留個資料，見個面」，相信往後這些具創意的優惠計劃陸續有來。林健鋒之後回覆《香港01》記者查詢時表示，有專業的婚姻配對公司向他提出上述建議，提出以抽獎形式，向已接種人士提供免費的婚姻諮詢，或指定次數的單對單約會服務，或是相關優惠。他指，暫時只是初步建議，詳情有待落實。

▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

商界推抽獎鼓勵打針 不應以「貪」字形容

林健鋒認為，疫情是整個社會的事，總不能事事要求政府出錢，近日很多商界朋友主動提出優惠，喜見信和、華置提供住宅單位供抽獎之用，希望很快有第2、3層樓，鼓勵市民接種疫苗。他指，不會用「貪」字形容市民的行動，但指香港人反應很快，一定會作正確的決定，期望疫情盡快過去，有序恢復對外人員往來。

他又指，香港總商會也有從很多方面思考方法，希望抽獎活動可以令全香港多些人參與，例如將活動分成幾個階段，每兩星期抽一次等，獎品主要是一些對市民衣食住行有作用的東西。他又認為，即使政府推出電子消費券等計劃，最多只是「塘水滾塘魚」，規模有限，香港始終是外向型經濟，依賴遊客消費，希望盡快達至七成的目標接種率，令香港成為「安全城市」，經濟才有望恢復。

林健鋒。（資料圖片）

倡為男士提供「侍針假」 陪太太打針

被問到疫苗接種後的健康風險，林健鋒指自己未打針前，已和家庭醫生討論過，認為情況許可才前往，又認為人到了一定年紀總會有一些健康問題，「無三高起碼都有一高」，但認為只要和家庭醫生商量清楚、做好準備、事前睡足就沒有大問題。他指，有些人針前由於太過緊張，未打針已經抖震、冒冷汗，尤其是婦女，認為可以提供更多關心、愛心予她們，建議商界提供半日「侍針假」，讓其丈夫陪同前往打針，「咁血壓都正常返啲」。

至於針後疫苗假期，林健鋒表示贊成，指工商界亦不會斤斤計較，因為如果有人染疫後工作地點要圍封，損失更大。他認為毋須事事立法處理，工商界會自發按實際情況實行。

他又同意如日後疫苗有存貨未用完，可以再將疫苗接種對象擴大至持雙程證、免遣返聲請以外的非本地居民，例如一些長期在港工作的人士，因為這些人也會在香港逗留、對香港有貢獻，又認為部分疫苗9月將會到期，總好過「扔晒落鹹水海」。