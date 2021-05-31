傳40萬劑疫苗捐台　林鄭：多國領事要求轉讓疫苗　將透過世衞捐出

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-31 17:42

本港疫苗接種率低，政府多番「谷針」亦未能刺激市民打針，當局曾明言數十萬劑復必泰疫苗將於8月中後過期，或會經世衞將有關疫苗捐出。早前有報道指，多個在港台灣組織將可取得40萬劑本港的復必泰疫苗運台，行政長官林鄭月娥今（31日）證實，多國曾透露其駐港機構與她聯繫，但礙於與藥廠的預先採購協議，港府未能答允有關要求，若日後疫苗即將過期，港府會透過世界衞生組織將疫苗捐出。

台灣《蘋果日報》上周六（29日）報道，多個在港台灣組織，包括港澳台同鄉會、香港台灣婦女協會等，「願意取得並捐助40萬劑香港醫管局所屬的德國製輝瑞疫苗」，即復必泰，並將有關疫苗運往台灣。

香港台灣婦女協會向《香港01》表示，台灣疫情嚴峻，但採購疫苗面對嚴重難關，對此感到「於心不忍」，又見到香港疫苗或面對過期浪費的難關，便希望與當局聯繫，「將打不完的疫苗，用一些方法轉送到台灣。」

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協會拒絕回應有否與港府和醫管局聯繫，但透露從一些渠道了解到港府以世衞的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）採購疫苗，以及當局與廠家簽訂的合約，並不能輕易捐贈予第三方，而本港在信和與華置推出打針送樓大抽獎後，接種率急升，相信疫苗過剩的機會不大，「了解到事情沒有想像的單純，這不是我們能解決的事」，認為應交由政府層面商討。

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港府：與藥廠簽協議限制疫苗用途

食物及衞生局局長陳肇始表示，與藥廠已簽訂預先採購協議，限制疫苗的用途，當局現時正與世衞聯繫，若日後有需要捐出疫苗時，將透過COVAX捐出疫苗。

行政長官林鄭月娥補充指，過去數周，多國透過其駐港總領事接觸港府，甚至她本人，希望港府能轉售、捐贈或借出部分疫苗予該國應急，惟礙於港府與藥廠的預先採購協議，港府未能答允。她續指，港府仍不斷呼籲市民打針，難以預料日後會否有疫苗浪費，因此亦難以正面回應轉讓疫苗的要求。