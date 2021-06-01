政府帶頭推公僕疫苗假　建制政黨跟隨　有議員加送交通津貼

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-01 20:15

政府昨日宣布，讓政府僱員今日（1日）至8月31日在接種每劑疫苗後，可於接種後獲一天「疫苗假期」。公務員事務局局長聶德權指，希望政府作為最大僱員，能起帶頭作用。不少政黨都表示將效法措施，推出「疫苗假」，民建聯主席李慧琼表示，該黨大致會跟隨政府的做法，而該黨立法會議員柯創盛亦指，他將為同事提供「疫苗假」和交通津貼，已有同事即時響應，預約接種。 新民黨亦宣布將與政府看齊，該黨立法會議員容海恩指，他們本已讓接種後有需要休息的同事可以請假，會讓已打針同事補回疫苗假期。民主黨方面，該黨司庫單仲楷表示他們未來將討論相關安排，而該黨副主席梁翊婷則指，她的辦事處本身有疫苗假期安排。

民建聯主席李慧琼表示，該黨大致上將跟從政府的做法。（資料圖片／羅君豪攝）

柯創盛倡向已打針市民發消費券 商界優惠多多益善

柯創盛表示，在他宣佈為同事提供疫苗假後，有本已接種疫苗的同事表示多了假期，認為今次做法皆大歡喜。至於政府讓公務員放假的做法，柯表示接種疫苗是公民責任，認為公務員起帶頭作用屬應份，不論有沒有假期都應該接種。他更另外希望政府積極考慮向已接種疫苗的市民多發消費券，而其他來自商家的獎勵更是「多多益善」。

民主黨副主席、觀塘區議員梁翊婷表示，聽聞接種疫苗後或需要時間休息，因此讓同事申請放假。（資料圖片／羅君豪攝）

泛民政黨安排不一 梁翊婷：有需要一定可以休息

梁翊婷接受查詢時表示，會讓同事自行選擇是否接種疫苗，但聽聞不少人在接種疫苗後，尤其是第二針復必泰疫苗後副作用比較大，可能需要預留一至兩日時間休息，所以她已有安排，同事一旦打針後有需要一定可以休息，近日亦有同事已預約接種疫苗。公民黨余德寶則表示，該黨沒有相關討論，其議員辦事處本身亦沒有安排，而辦事處職員均無向他表示有意接種疫苗。

商界踴躍支持 總商會提供一天假期

商界紛紛推出措施支持政府政策，香港總商會今日宣佈，所有在8月31日前接種疫苗的員工，可於接種後享有一天假期。總商會指，有部份員工憂慮接種疫苗後可能會感到疲累，或希望得到充分休息，因此推出這項安排。

此外，貿易發展局、積金局、證監會、保監局等機構，亦有相應的假期安排。而太古地產、建銀亞洲等機構，則向市民提供接種疫苗大抽獎等優惠。