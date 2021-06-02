梁營促發展郊野公園邊陲　黃偉綸：無意重啟研究　集中推其他選項

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-02 13:43

全國政協副主席、前特首梁振英早前提出發展郊野公園邊陲，批評現屆政府中止房協就開發大欖郊野公園的研究。立法會大會今（2日）舉行，自由黨邵家輝就房屋問題提出口頭質詢，要求政府交代土地「生地變熟地」需時多久，以及會否研究在郊野公園邊陲地帶興建房屋。 發展局局長黃偉綸指，土地「生地變熟地」需時至少6年，包括進行技術可能性研究，評估交通、環境等方面的影響等，而興建單位需時至少4至5年。他稱，發展郊野公園邊陲地帶為土地供應專責小組提出的選項之一，但經廣泛諮詢後，小組認為選項未能獲得大多數市民支持，現階段政府會集中資源推展其他優先選項，未有重啟研究發展郊野公園邊陲地帶的計劃。

無計劃輸入外勞建屋

黃偉綸表示，本屆政府自上任後，以最大力度增加土地供應，近年工作有明顯進展，以收地為例，單是2019/20及2020/21年度，政府已收回合共約90公頃土地，遠多於前5年合共收回的約20公頃土地。他稱，政府已知未來可收回約700公頃土地，多項大規模的土地供應項目正陸續啟動，預計中部水域人工島前期研究可於本月展開，需時約3年半。

邵家輝指，近年輸候公屋時間破紀錄，樓價不斷升，一個住宅項目需時十多年才可建成，追問當局會否考慮輸入外勞興建房屋。黃偉綸稱，同意須加快興建房屋的速度，局方已成立「精簡發展管制督導小組」，會審視各項程序可否壓縮，而局方並無計劃輸入外勞。

上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址是大欖隧道收費廣場以西的綠地是研究建屋可行性的郊野公園邊陲地之一。（資料圖片）

黃偉綸：綠化地非禁區

民建聯劉國勳指，本港約有1萬6000公頃綠化地，當中有不少位於郊野公園與市區之間的綠化地「不再綠化」，同時附近具備基建配套，質問當局會否進行全面研究，發展部分綠化地。

黃偉綸說，政府進行土地改劃的70幅土地中，超過5成涉及綠化地，「（綠化地）絕對唔係禁區」，當局未來願意審視其他綠化地的發展空間。