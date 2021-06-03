7天主教堂六四晚辦追思彌撒　陳日君主持　教堂外現「邪教」橫額

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-03 17:54

六四事件即將32周年，支聯會原申請在維園舉行燭光集會，惟警方以疫情為由發出反對通知書，支聯會不再以組織名義呼籲市民到維園悼念。香港天主教正義和平委員會明晚（6月4日）在7間天主教堂，舉行「追思亡者彌撒」，今日（3日）多間教堂外出現橫額，寫有「邪教」、「假先知」等字眼，並印有天主教香港教區榮休主教陳日君樞機的頭像。 據了解，陳日君樞機明晚到位於坑口的聖安德肋堂主持彌撒。

正義和平委員會在6月4日晚上8時，在全港7所聖堂舉辦「追思亡者彌撒」，包括西灣河的聖十字架堂、慈雲山的聖文德堂等，個別堂區或有網上直播；按教區指引，參加彌撒的人數只可佔聖堂容納人數的三成。

記者到位於荃灣德華街的葛達二聖堂視察，發現教堂外的欄杆掛上寫有「邪教」、「假先知」等字眼，並寫上「崇拜為名 煽亂為實」，「提醒」教友「慎防被累違國安法」。記者下午到聖安德肋堂觀察，相關橫額已被移除，教堂只有一名義工在場，稱不清楚事件。

正委會幹事：已向食環舉報 明晚彌撒如常

正委會幹事陳樂信回覆《香港01》查詢表示，今早7時收到教友告知，多間聖堂外被掛上橫額，他指尊重言論自由，「佢哋講乜都得，但我唔知佢想講咩，唔係好明白意思」。他質疑有人非法懸掛橫額，已向食環署舉報，部份橫額已被清理。

陳又指，聖堂明晚會如常舉行「追思亡者彌撒」，是一個合法的宗教活動，不會因橫額內容感到冒犯，亦不會對號入座，「甚麼滿手鮮血、分裂宗教，都唔知佢想表達咩」。他稱難以理解為何悼念死者會與《國安法》有關，又指雖然連日來都有組織針對正委會，但未有影響教友信心，至今仍有不少人就參與明晚彌撒查詢。

支聯會梁錦威：鼓勵市民用任何形式悼念六四

支聯會常務秘書部召集人梁錦威回應《香港01》查詢時表示，明日黃昏時間將會在自己選區附近的大窩口地鐵站派發蠟燭。至於早前因食環署指沒有公共娛樂牌照而暫時閉館的六四紀念館，明日繼續關閉，不會有任何採訪安排，支聯會只會在Facebook等網上途徑發布六四的紀念短片，個別成員明晚的安排則沒有過問。

至於會否鼓勵市民參與天主教正義和平委員會明晚在7間天主教堂舉行的「追思亡者彌撒」，梁錦威說，支聯會一直鼓勵市民用任何形式悼念六四，認為在教堂外出現的抹黑橫額只是為了阻礙市民參與。